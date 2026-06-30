Des microplastiques dans le corps : un risque accru pour le foie ?

L'ESSENTIEL Les microplastiques pourraient aggraver les lésions du foie lorsqu'ils sont associés à une alimentation riche en graisses.

Une étude sur des souris met en évidence des mécanismes cellulaires jusque-là méconnus.

Des recherches chez l'humain restent nécessaires.

Les microplastiques, ces particules de plastique de moins de 5 millimètres de diamètre, se retrouvent désormais dans l'air que nous respirons, les aliments que nous consommons et même dans notre organisme. Chaque semaine, nous en ingérons environ 5 grammes, soit l’équivalent d’une carte de crédit, d’après l’association WWF. Une nouvelle étude menée par l'Université de l'Oklahoma, aux Etats-Unis, suggère aujourd'hui qu'ils pourraient être particulièrement nocifs pour le foie lorsqu'ils sont associés à une alimentation riche en graisses et en cholestérol.

Microplastiques et malbouffe, un mauvais mélange

Publiée dans la revue Science Advances, la recherche s'est intéressée au polyéthylène, le plastique le plus utilisé au monde, présent notamment dans les sacs plastiques et les bouteilles de lait. Pendant huit semaines, les chercheurs ont administré la même quantité de microplastiques à des souris. Une partie suivait une alimentation classique, tandis que l'autre recevait un régime riche en graisses reproduisant la stéatose hépatique associée à un dysfonctionnement métabolique (MASLD), une forme sévère de maladie du foie gras.

Verdict : les marqueurs sanguins de lésions hépatiques étaient plus de deux fois plus élevés chez les animaux exposés aux microplastiques tout en consommant un régime gras, comparativement aux souris exposées aux mêmes particules mais nourries normalement.

Des dommages observés cellule par cellule

Pour comprendre précisément les effets sur le foie, les chercheurs ont utilisé plusieurs technologies d'analyse, dont la transcriptomique spatiale, une approche permettant d'observer l'activité des gènes directement dans les tissus. Cette technique a permis d'identifier avec une précision inédite les zones les plus touchées. "Cette vue à très haute résolution nous a permis d'identifier des 'points chauds' spécifiques de lésions hépatiques à l'échelle de la cellule unique, impossibles à détecter avec les approches traditionnelles", explique le Pr Tae Gyu Oh, auteur principal de l'étude, dans un communiqué.

Des mécanismes de réparation perturbés

Les chercheurs ont également identifié un acteur clé : la protéine PPAR-alpha, qui participe au métabolisme des graisses et semble influencer le gène Anxa2, impliqué dans la réparation des tissus. Selon eux, les microplastiques pourraient perturber ces mécanismes naturels de défense du foie. "L'exposition aux microplastiques est inévitable. Nous les inhalons, nous les ingérons et ils sont présents sur notre peau, rappelle Tae Gyu Oh. Ces résultats suggèrent que les microplastiques pourraient affecter certains mécanismes naturels de défense et de réparation du foie." Il conclut toutefois en soulignant que ces observations ont été réalisées chez la souris, et que des études chez l'être humain seront nécessaires pour confirmer ces effets.