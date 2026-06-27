Pourquoi certains enfants ont-ils peur de décevoir leurs parents ?

L'ESSENTIEL Les enfants construisent leur image d’eux-mêmes à travers le regard de leurs parents.

Une remarque après une mauvaise note ou une compétition ratée peut alors prendre une importance considérable.

Derrière la peur de décevoir se cache souvent la peur de fragiliser le lien avec ses parents.

Vouloir rendre ses parents fiers est une étape normale du développement de l’enfant. Mais derrière les bons résultats, le perfectionnisme ou la difficulté à reconnaître ses erreurs se cache parfois l'inquiétude de perdre l’approbation ou l’affection de ceux qui comptent le plus.

Le poids des attentes, réelles ou imaginées

Dès leur plus jeune âge, les enfants construisent leur image d’eux-mêmes à travers le regard de leurs parents. Les encouragements, les sourires et les marques de fierté contribuent à leur sentiment de sécurité et à leur estime personnelle. C'est pourquoi la plupart des enfants cherchent naturellement à faire plaisir à leurs proches.

Chez certains enfants plus sensibles au regard des autres, la peur de décevoir peut se transformer en une recherche visant à répondre à ce qu’ils pensent que les adultes attendent d'eux, au détriment de leur ressenti ou de leurs besoins. Un enfant félicité principalement pour ses performances scolaires peut par exemple finir par croire qu’il doit toujours réussir pour être apprécié. Une remarque après une mauvaise note ou une compétition ratée peut alors prendre une importance considérable.

Pourtant, cette pression n’est pas toujours imposée par les parents : elle est souvent amplifiée par l’enfant lui-même, notamment quand il est perfectionniste ou très soucieux de faire plaisir. À force de vouloir être irréprochable, certains enfants développent ainsi une grande anxiété face à l’erreur, hésitent à prendre des risques, redoutent l’échec et peuvent même éviter certaines situations par peur de ne pas être à la hauteur.

La peur de perdre l’amour ou la confiance de ses parents

Derrière la peur de décevoir se cache souvent la peur de fragiliser le lien avec ses parents. Même si cette crainte est généralement infondée, l’enfant peut avoir l’impression qu’une erreur, un échec ou une mauvaise décision risque d’altérer l’image que ses proches ont de lui.

Un adolescent peut ainsi cacher une mauvaise note, mentir sur une situation compliquée ou garder pour lui un problème par crainte de décevoir ses parents, car il imagine des conséquences beaucoup plus importantes que la réalité et préfère affronter seul son inquiétude plutôt que de risquer une réaction négative.

Cependant, plus l’enfant redoute le jugement, moins il ose parler de ses difficultés, ce qui renforce son sentiment d’isolement et son anxiété.

Apprendre que l’erreur fait partie de la vie

Pour aider un enfant à dépasser cette peur, il est essentiel de lui apprendre que sa valeur ne dépend ni de ses résultats ni de ses réussites. Les enfants ont besoin de comprendre qu’ils restent aimés, soutenus et respectés, même quand ils se trompent.

Valoriser les efforts plutôt que les performances constitue souvent un levier puissant. Ainsi, quand un enfant rate un contrôle, perd un match ou rencontre une difficulté, il est préférable de reconnaître son investissement, sa persévérance et ce qu’il a appris de cette expérience, non pas pour minimiser l’échec, mais pour lui donner une place normale dans le processus d’apprentissage.

En savoir plus : "Parents efficaces" de Thomas Gordon.