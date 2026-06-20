Voici pourquoi la crème solaire ne devrait pas être réservée aux vacances

L'ESSENTIEL Le baromètre protection solaire FEBEA-OpinionWay 2026 montre que 71 % des Français ont le réflexe de mettre de la crème solaire à la plage ou à la piscine.

Cependant, ce réflexe est beaucoup moins systématique dans les expositions du quotidien : terrasse (44 %), sport (53 %), jardinage (57 %), ou travail en extérieur (51 %).

Une dermatologue rappelle que "les UV accélèrent le vieillissement cutané" et "provoquent des lésions de l’ADN des cellules de la peau qui augmentent le risque de cancers cutanés, notamment les carcinomes et les mélanomes."

Mettre de la crème solaire, c’est un bon réflexe qui reste toutefois trop souvent cantonné aux vacances, selon le baromètre protection solaire FEBEA-OpinionWay 2026. Ce dernier montre que les Français ont majoritairement intégré ce réflexe à la plage ou à la piscine (71 %). Cependant, ce geste reste moins ancré hors des périodes de loisirs estivaux. Pour preuve : 59 % des personnes interrogées déclarent appliquer une protection solaire en promenade, 57 % dans un jardin, 53 % lors d’une activité sportive extérieure, et seulement 44 % en terrasse.

La protection solaire n’est pas associée aux activités quotidiennes

L’enquête indique également que l’utilisation de la crème solaire n’est pas optimale. À la plage ou à la piscine, un tiers des Français seulement déclarent renouveler leur protection solaire au moins toutes les deux heures. Ce chiffre baisse fortement dans les autres situations du quotidien. Les répondants ne sont plus que 15 % à le faire en promenade, 14 % dans un jardin ou lors d’une activité sportive extérieure, et seulement 10 % en terrasse. Autre constat : le travail en extérieur, une situation qui favorise les expositions prolongées ou répétées aux UV est encore sous-estimé. Seulement 51 % des professionnels exerçant en plein air (BTP, agriculture, espaces verts, métiers de la mer, sécurité, livraison…) confient mettre de la crème solaire dans le cadre de leur activité, s’ils sont exposés au soleil et 18 % renouvellent l’application au moins toutes les deux heures.

Terrasse, promenade, sport… Pourquoi la crème solaire devrait vous accompagner partout

Bien que le soleil soit bon pour le moral, il est essentiel de s’en protéger, car le fait de s’y exposer n’est pas sans risque pour la santé. La première conséquence à laquelle tout le monde pense : le coup de soleil. Cependant, cette brûlure de la peau "n’est en réalité que la partie visible des dommages causés par les UV. Une grande partie des effets du soleil sur la peau est silencieuse et cumulative. Les UV accélèrent le vieillissement cutané (rides, perte d’élasticité, taches pigmentaires) mais surtout, ils provoquent des lésions de l’ADN des cellules de la peau qui augmentent le risque de cancers cutanés, notamment les carcinomes et les mélanomes. On sait aujourd’hui que les expositions intenses et intermittentes, associées aux coups de soleil, sont particulièrement impliquées dans le risque de mélanome, même si l’exposition cumulée chronique joue elle aussi un rôle délétère, notamment pour les autres cancers cutanés et le photovieillissement", explique le Dr Marina Alexandre-Audaire, dermatologue à l’Hôpital Avicenne (Bobigny).

3 règles pour se protéger efficacement du soleil

Pour ne pas subir les répercussions de l’exposition au soleil, la spécialiste conseille de :

Éviter l’exposition aux heures les plus intenses et de rechercher l’ombre autant que possible

Privilégier les protections physiques, c’est-à-dire opter pour des vêtements couvrants, des lunettes de soleil et un chapeau

Appliquer en quantité suffisante une protection SPF50 avec protection UVA et UVB et renouveler fréquemment ce geste

"La crème solaire ne doit pas donner un faux sentiment de sécurité : elle complète les autres mesures de protection, mais ne remplace ni l’ombre, ni les vêtements. Par ailleurs il faut rappeler qu’une crème solaire ne doit jamais servir à prolonger volontairement l’exposition au soleil", a souligné la dermatologue.