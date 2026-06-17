Vaccin Covid : une protection contre les conséquences cardiaques de l'infection ?

L'ESSENTIEL Le vaccin contre le Covid réduit de près de 40 % les événements cardiovasculaires liés à l'infection.

Une baisse des hospitalisations et de la mortalité a également été observée.

Les chercheurs explorent encore les mécanismes à l'origine de ces bénéfices.

Le vaccin contre le coronavirus est censé prévenir les formes graves de la maladie, mais il pourrait aussi protéger durablement le cœur. Selon une nouvelle étude américaine publiée dans le JAMA Internal Medicine, les personnes vaccinées présentent en effet un risque nettement plus faible d'accidents cardiovasculaires associés au Covid-19, comme les infarctus ou les accidents vasculaires cérébraux (AVC).

Une baisse de près de 40 % des événements cardiovasculaires

Les travaux ont été menés auprès d'environ un million d'anciens combattants suivis par le système de santé des Veterans Affairs aux Etats-Unis entre 2024 et 2025. Les chercheurs ont comparé les personnes ayant reçu uniquement le vaccin contre la grippe à celles ayant reçu à la fois le vaccin antigrippal et le vaccin actualisé contre le Covid-19. Résultat : les personnes vaccinées contre le Covid présentaient un risque inférieur de 37,7 % de développer un événement cardiovasculaire majeur lié à une infection par le coronavirus. L'effet protecteur était particulièrement marqué chez les plus de 75 ans et chez les patients souffrant déjà de maladies cardiovasculaires, de diabète ou de maladies pulmonaires chroniques.

L'étude montre également un effet plus global : les personnes vaccinées étaient environ 6 % moins susceptibles de souffrir de problèmes cardiaques sévères, même lorsque ceux-ci n'étaient pas directement associés à une infection diagnostiquée par le Covid-19. Elles présentaient aussi une réduction d'environ 7 % des hospitalisations et des décès toutes causes confondues.

Selon Ziyad Al-Aly, épidémiologiste à l'Université Washington de Saint-Louis et coauteur de l'étude, ces résultats montrent que la vaccination apporte des bénéfices parfois invisibles : "Ces vaccins ont en réalité produit des effets bénéfiques même chez des personnes qui ne savent pas qu'elles ont été infectées par le Covid-19", explique-t-il au Washington Post. D’après les estimations des scientifiques, à l'échelle d'un million de personnes, la vaccination pourrait éviter environ 2.370 événements cardiovasculaires majeurs et 1.580 décès sur une période de huit mois.

Des questions en suspens sur les effets du vaccin Covid

Pourquoi observe-t-on une protection contre certaines pathologies non directement liées à un diagnostic de Covid ? Une hypothèse des chercheurs est que de nombreuses infections légères passent inaperçues. "Cette étude nous donne un aperçu du fardeau caché du Covid-19 qui continue probablement de circuler dans la population", estime Ziyad Al-Aly. Nisha Viswanathan, une chercheuse qui n'a pas participé aux travaux, évoque une autre possibilité : "Les vaccins à ARN messager font probablement quelque chose de plus dans notre organisme que nous ne comprenons pas encore totalement, et je pense qu'il y a sans doute beaucoup d'effets positifs à découvrir."

Les auteurs appellent toutefois à la prudence. Récemment, les experts de la Société européenne de cardiologie ont reconnu que les vaccins restent des produits sources de controverses et de craintes en raison de leurs potentiels effets indésirables. Sur le plan cardiovasculaire, les vaccins contre le Covid ont par exemple déjà été associés à de rares cas de myocardite ou de péricardite, même s’ils étaient généralement bénins.