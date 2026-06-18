Calcium et vitamine D ne garantissent pas des os plus robustes

L'ESSENTIEL L’intérêt des suppléments de calcium et de vitamine D est remis en cause par une nouvelle étude.

Chez les personnes âgées, les chercheurs n’ont observé que peu ou pas de bénéfice pour prévenir les fractures ou les chutes.

Néanmoins, ces résultats ne sont pas valables pour les personnes âgées atteintes de maladies osseuses comme l’ostéoporose.

C’est bien connu, le calcium et la vitamine D améliorent la santé osseuse. Depuis des années, des suppléments sont proposés aux patients, et surtout aux personnes âgées, pour protéger leurs os, prévenir les chutes et les fractures. Mais une nouvelle étude publiée dans la revue BMJ remet en question ces bénéfices.

Les suppléments de calcium et de vitamine D n’évitent pas les fractures

Lors de leurs travaux, les chercheurs ont analysé 69 essais cliniques portant sur 153.902 patients. Leur objectif était de déterminer si le calcium, la vitamine D ou l’association des deux permettait réellement de réduire le risque de fractures et de chutes.

Résultats : aucune de ces trois supplémentations ne semblait réellement efficace. En effet, les chercheurs ont observé peu ou pas de réduction du risque global de fracture, que les participants prennent du calcium seul, de la vitamine D seule ou les deux ensemble. Ces trois types de complément n’étaient pas non plus efficaces pour les fractures spécifiques comme celles de la hanche ou pour la prévention des chutes.

Dans un second temps, les chercheurs ont réanalysé les données en tenant compte de différents facteurs : l’âge, le sexe, les antécédents de fractures et de chutes, et l'apport moyen en calcium alimentaire. Leurs premières conclusions ont été confirmées car, après ajustement de ces critères, ils n’ont pas observé une meilleure efficacité des suppléments.

Ces résultats “ne justifient pas la supplémentation systématique en calcium ou en vitamine D, ni une supplémentation combinée, pour prévenir les fractures et les chutes”, expliquent les scientifiques dans un communiqué. Ils suggèrent une évolution des recommandations pour la plupart des personnes âgées.

En cas d’ostéoporose, la vitamine D et le calcium peuvent être conseillés

La plupart car, d’après les scientifiques, leurs résultats ne s’appliquent pas aux personnes souffrant de certaines maladies osseuses ou celles qui suivent un traitement contre l’ostéoporose. Cette pathologie se caractérise par une diminution de la densité de l'os et des modifications de sa micro-architecture, indique l’Assurance maladie. En cas de manque, des médicaments contenant du calcium et de la vitamine D peuvent être proposés à ces patients.

En France, 2019, près de 4 millions de personnes souffraient d’ostéoporose, soit 5,5 % de la population totale. Sur cette même année, 484.000 fractures liées à cette pathologie ont été recensées, notamment celles du col du fémur ou du poignet.