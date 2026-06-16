Compléments alimentaires contre la douleur : peuvent-ils accélérer la démence ?

L'ESSENTIEL La glucosamine est un complément alimentaire pouvant être proposé pour le traitement de l’arthrose.

Selon une nouvelle étude, la prise de glucosamine pourrait accélérer le développement de démences associées à la maladie d’Alzheimer chez les patients présentant déjà un trouble cognitif léger.

Ils ont aussi observé un risque plus élevé de mortalité chez les patients déjà atteints de démence.

En France, environ 10 millions de personnes souffrent d’arthrose, ce qui en fait la première maladie rhumatismale selon l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Parmi les traitements disponibles, la glucosamine peut être proposée et pourrait contribuer à soulager les douleurs et à ralentir la progression de l’arthrose, notamment au genou.

La glucosamine augmente le risque de démence de 25 %

“Néanmoins, les autorités de santé européennes ont réfuté ces allégations et les ont interdites pour les compléments alimentaires contenant de la glucosamine, mais pas pour les médicaments, peut-on lire sur le Vidal. L'efficacité des médicaments contenant de la glucosamine est actuellement remise en question.”

Une nouvelle étude vient ternir un peu plus l’image de la glucosamine. Des chercheurs de l’Université de Floride, aux États-Unis, ont observé un lien entre la prise de ce complément alimentaire et le développement plus rapide de démences associées à la maladie d’Alzheimer. Leurs travaux viennent d’être publiés dans la revue Nature Metabolism.

Pour cela, ils se sont d’abord appuyés sur des dossiers médicaux de patients ayant reçu un diagnostic de maladie neurodégénérative (Alzheimer, démence apparentée ou troubles cognitifs) entre 2012 et 2024. Parmi eux, 8 % déclaraient prendre de la glucosamine. Après ajustement de plusieurs variables, les scientifiques ont calculé que la prise de ce complément alimentaire était associée à une augmentation de 25 % du risque de démence chez les patients ayant déjà des troubles cognitifs légers.

L’impact de la glucosamine sur le cerveau

Mais pourquoi un tel lien entre la glucosamine et la démence ? Pour le comprendre, les scientifiques ont mené des expériences sur des souris atteintes d’Alzheimer. Ils ont ainsi découvert que la glucosamine augmentait significativement la fixation des résidus de sucre aux protéines cellulaires, ce qui provoquait des troubles de la mémoire sociale, celle qui permet de reconnaître son entourage. À l’inverse, lorsque les chercheurs ont inhibé ce processus de fixation, cette mémoire s'est améliorée chez les rongeurs.

Dernier point noir : la mortalité. Lors de leurs travaux, les chercheurs ont découvert que la prise de glucosamine était associée à une augmentation de 25 % du risque de mortalité chez les patients atteints de démence. En revanche, chez ceux atteints de troubles cognitifs légers, il n’y avait pas d’impact sur l’espérance de vie.

“Aux États-Unis, environ 7 millions de personnes vivent avec la maladie d'Alzheimer et des millions d'autres souffrent de démences apparentées, explique Ramon Sun, principal auteur de l'étude, dans un communiqué. Nombre de ces personnes prennent régulièrement un complément alimentaire sans ordonnance, ce qui pourrait aggraver leur maladie.” D’autres études devront néanmoins être menées pour confirmer ce lien entre la prise de glucosamine et les troubles cognitifs.