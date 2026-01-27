Calculs rénaux : cette découverte pourrait aider à les prévenir

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont découvert des bactéries dans des calculs rénaux d'oxalate de calcium.

Elles pourraient être impliquées dans leur formation et leur fréquence.

Cette découverte pourrait ouvrir la voie à de nouvelles méthodes de prévention et de traitement des calculs rénaux.

Les calculs rénaux (ou lithiases) sont des amas solides formés par la cristallisation de substances chimiques présentes dans l’urine. Les plus fréquents sont composés majoritairement de calcium et d’oxalate, mais cela ne serait pas tout, selon une étude de l’université de Californie à Los Angeles. Des chercheurs viennent de découvrir qu’il y avait aussi des bactéries à l’intérieur.

Des bactéries vivantes retrouvées dans les calculs d'oxalate de calcium

Pour mieux comprendre la formation des calculs rénaux d'oxalate de calcium, l’équipe les a étudiés par le biais de la microscopie électronique et de la microscopie à fluorescence. Elle a alors détecté “de manière inattendue” des bactéries vivantes ainsi que des couches ou biofilms, de bactéries intégrées aux cristaux.

"Nous avons découvert un nouveau mécanisme de formation des calculs rénaux qui pourrait expliquer leur fréquence", explique la Dr Kymora Scotland de l'UCLA et co-auteure principale de l'étude. "Ces résultats pourraient également contribuer à expliquer les liens entre les infections urinaires récurrentes et la formation récurrente de lithiases rénales."

Pour cette étude publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), la scientifique et ses collègues se sont concentrés sur les calculs rénaux à base de calcium. Mais leurs résultats suggèrent que les bactéries pourraient aussi être impliquées dans d'autres types de ces “petites pierres”.

De nouvelles stratégies thérapeutiques possibles

Cette étude ouvre la porte à de nouvelles recherches. L’équipe veut maintenant comprendre les interactions entre les bactéries et les calculs rénaux à base de calcium et déterminer pourquoi certaines personnes sont plus susceptibles d’avoir des lithiases. Elle ajoute que leurs travaux pourraient aussi aider à trouver de nouvelles méthodes de prévention et de traitement.

"Cette découverte majeure remet en cause l'hypothèse longtemps admise selon laquelle ces calculs se forment uniquement par des processus chimiques et physiques, et démontre au contraire que des bactéries peuvent résider à l'intérieur des calculs et contribuer activement à leur formation. En révélant ce nouveau mécanisme, l'étude ouvre la voie à de nouvelles stratégies thérapeutiques ciblant l'environnement microbien des calculs rénaux", conclut la Dr Kymora Scotland dans un communiqué.