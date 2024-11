Calculs rénaux, crises de goutte : des médicaments contre le diabète diminuent les risques

L'ESSENTIEL Des médicaments contre le diabète, appelés SGLT-2, peuvent réduire le risque de calculs rénaux et de goutte.

Selon une nouvelle étude, les participants diabétiques prenant du SGLT-2 auraient eu une baisse de 33 % des récidives de calculs rénaux avec ce traitement.

Une diminution similaire a été observée pour les crises de goutte.

"SGLT-2 pour inhibiteurs du cotransporteur sodium-glucose de type 2". Voici le nom des médicaments contre le diabète de type 2 qui pourraient aussi soulager les calculs rénaux et les crises de goutte des personnes diabétiques. Pour rappel, ces patients sont plus à risque d'insuffisance rénale chronique (IRC), de maladies cardiovasculaires et d’inflammation comme la goutte.

Goutte, calculs rénaux : comparer l'efficacité de trois médicaments contre le diabète

Les traitements SGLT-2 avaient déjà montré leur efficacité pour la prévention des maladies cardiovasculaires. Dans une nouvelle étude publiée dans la revue British Medical Journal (BMJ), les chercheurs ont donc voulu tester l’efficacité de la prise de SGLT-2 pour diminuer le risque de récidive des calculs rénaux et des crises de goutte.

Dans cette dernière situation, une inflammation d’une articulation se manifeste par une douleur intense, comme une sensation de brûlure ou de broiement. L’articulation est gonflée, rouge, volumineuse et chaude, selon l’Assurance maladie. Quant aux calculs rénaux, ils peuvent être asymptomatiques et partir seuls. Mais, s’ils sont importants et bouchent les canaux, on parle de coliques néphrétiques. Cette maladie touche 10 % des hommes et 5 % des femmes, en moyenne, en France, selon le Vidal.

Lors de leurs travaux, les scientifiques ont comparé le traitement SGLT-2 à deux autres classes de médicaments contre le diabète : les agonistes du récepteur GLP-1 et les inhibiteurs de la DPP-4. Pour cela, ils ont analysé les données de plus de 20.000 adultes atteints de diabète de type 2 qui avaient des antécédents de calculs rénaux, de goutte ou des deux. Les participants, suivis pendant environ un an, n’avaient jamais pris les trois traitements.

Une baisse de 33 % du taux de récidive des calculs rénaux après la prise de SGLT-2

Les auteurs ont observé une baisse de 33 % du taux de récidive des calculs rénaux des patients ayant pris du SGLT-2 et une diminution similaire pour les crises de goutte. Les auteurs notent que ces bénéfices étaient aussi valables pour les participants les plus atteints, comme ceux ayant souvent eu besoin d’une prise en charge à l’hôpital pour le traitement de leurs calculs rénaux. Ainsi, les scientifiques estiment que la prise de SGLT-2 pourrait être bénéfique pour les patients atteints de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires, d'insuffisance rénale chronique ou de crises de goutte.