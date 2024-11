E-cigarette : passer au vapotage améliore la santé respiratoire

L'ESSENTIEL Les personnes qui passent du tabagisme au vapotage affichent une meilleure santé respiratoire.

Elles ont moins de symptômes de respiration sifflante.

Par contre, fumer des cigarettes traditionnelles et électroniques en même temps n'entraine aucune amélioration de la santé pulmonaire.

Beaucoup de fumeurs se tournent vers la cigarette électronique lorsqu’ils essayent d’arrêter le tabac. Mais cette initiative aide-t-elle à réduire leurs problèmes respiratoires comme la respiration sifflante et la toux ?

Des chercheurs américains ont tenté de répondre à cette question en reprenant les données de l'étude longitudinale sur la consommation de tabac aux USA baptisée Population Assessment of Tobacco and Health. Leurs conclusions ont été présentées dans la revue Nicotine and Tobacco Research.

Vapotage : moins de signes de respiration sifflante

Les scientifiques ont repris les données des volontaires suivis entre 2013 et 2019. Ces derniers avaient déclaré fumer exclusivement des cigarettes au début de l'enquête et signalaient une toux ou une respiration sifflante, des symptômes fréquents chez les fumeurs.

Les volontaires ont ensuite été répartis en quatre groupes : ceux qui ont arrêté complètement la nicotine, ceux qui sont passés du tabagisme au vapotage, ceux qui n’ont pas arrêté de fumer des cigarettes puis ceux qui ont continué à fumer tout en commençant à vapoter.

Les analyses ont montré que les personnes ayant délaissé le tabac pour des e-cigarettes ont observé une amélioration de leur santé respiratoire. Elles présentaient une réduction significative de leur respiration sifflante. En revanche, leur toux chronique persistait.

Si l’étude montre des bénéfices à l’adoption du vapotage chez les anciens fumeurs, l'arrêt total des cigarettes qu’elles soient électroniques ou traditionnelles reste la meilleure solution pour les poumons. "Passer du fait de fumer des cigarettes à arrêter complètement la nicotine était, sans surprise, associé aux meilleures améliorations de la toux et de la respiration sifflante", précisent les auteurs dans leur communiqué.

E-cigarette : il ne faut pas l'utiliser en même temps que le tabac

Si les e-cigarettes semblent associées à une amélioration des symptômes respiratoires, cet effet bénéfique est totalement perdu si la nicotine est toujours présente dans le quotidien des consommateurs.

En effet, les participants qui fumaient et vapotaient en même temps n’ont pas enregistré d’amélioration respiratoire globale. Leurs taux de résolution des symptômes étaient 14 % inférieurs pour la toux et 15 % plus bas pour la respiration sifflante. "(Les personnes) qui ont commencé à utiliser des cigarettes électroniques tout en continuant à fumer le même nombre de cigarettes ordinaires ont vu leur respiration sifflante et leur toux s'aggraver", confirment les auteurs.