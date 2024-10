Les boissons énergisantes augmentent bien le risque cardiaque

L'ESSENTIEL Bien que la taurine réduise la taille des plaques d’athérosclérose chez les souris, elle les rendrait aussi plus susceptibles de se fissurer, augmentant ainsi le risque cardiovasculaire.

En effet, les plaques traitées avec de la taurine présentaient moins de collagène et de cellules musculaires lisses, deux éléments essentiels pour maintenir leur solidité.

De même, la taurine augmente la production d’enzymes responsables de la dégradation du collagène dans les parois artérielles. Ces enzymes agissent comme de petits démolisseurs, affaiblissant la structure des plaques et augmentant leurs chances de se rompre.

La taurine, un acide aminé largement présent dans les boissons énergisantes et compléments alimentaires, est parfois vantée pour ses bienfaits sur l’organisme. Elle limiterait par exemple la prise de poids et l’anxiété, tout en améliorant l’endurance et la force musculaire. Mais cela veut-il pour autant dire qu’elle est bénéfique pour le cœur ? Une nouvelle étude, parue dans le Journal of Exploratory Research in Pharmacology, suggère que la taurine pourrait en réalité augmenter les risques cardiovasculaires en rendant instables les plaques d’athérosclérose.

Les effets de la taurine sur les plaques dans les artères

L'athérosclérose, caractérisée par l'accumulation de dépôts graisseux dans les artères, est l'une des principales causes de mortalité dans le monde. Lorsque ces plaques se rompent, elles déclenchent en effet des crises cardiaques ou des accidents vasculaires cérébraux (AVC). D’après les chercheurs de plusieurs instituts à Nanjing (Chine), bien que la taurine réduise la taille de ces plaques chez les souris, elle les rendrait aussi plus susceptibles de se fissurer, augmentant ainsi le risque cardiovasculaire.

Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques ont analysé des échantillons sanguins de 145 personnes, incluant des individus en bonne santé et des patients atteints de maladies coronariennes. Fait surprenant, les niveaux de taurine étaient plus élevés chez les patients ayant subi une crise cardiaque que chez ceux en bonne santé. C’est ce constat qui a poussé les chercheurs à explorer les effets de la taurine sur des souris génétiquement modifiées pour développer l'athérosclérose.

Après avoir administré de la taurine aux rongeurs pendant quatre jours, les chercheurs ont constaté une réduction de la taille des plaques dans les artères, mais également une diminution de leur stabilité, et donc un plus gros risque de rupture. En effet, les plaques traitées avec de la taurine présentaient moins de collagène et de cellules musculaires lisses, deux éléments essentiels pour maintenir leur solidité. "Pour donner une image, c’est un peu comme si la taurine réduisait la taille d’un manteau neigeux sur une montagne, mais rendait ce manteau plus fragile et plus susceptible de déclencher une avalanche", peut-on lire dans un communiqué.

La taurine déconseillée en cas d’antécédents cardiovasculaires

L’étude a également révélé que la taurine augmentait la production de certains enzymes responsables de la dégradation du collagène dans les parois des vaisseaux sanguins. Ces enzymes agissent comme de petits démolisseurs, affaiblissant la structure des plaques et augmentant leur propension à se rompre. Si des études antérieures avaient suggéré que la taurine pouvait prévenir l’athérosclérose en abaissant le taux de "mauvais" cholestérol, cette nouvelle recherche indique donc que son impact à court terme pourrait être inversement risqué, notamment chez les individus ayant déjà des problèmes cardiovasculaires. D'autres études ici et là avaient abouti plus ou moins à la même conclusion.

Les chercheurs de Nanjing ne recommandent pas forcément d’éliminer complètement la taurine de son alimentation, car elle est naturellement présente dans le corps et y tient des fonctions importantes. Ils appellent toutefois à une vigilance accrue de la part des professionnels de santé et des consommateurs.