La taurine, clé d’une plus grande longévité ?

L'ESSENTIEL Selon une étude américaine, une carence en taurine, un acide aminé, pourrait être un facteur de vieillissement chez les animaux.

Des premiers tests sur des souris ont révélé qu’une supplémentation en taurine augmente la masse osseuse et améliore l’endurance ainsi que la force musculaire.

Un essai clinique randomisé devrait être réalisé, afin d’identifier les effets bénéfiques de la taurine chez l’homme.

La taurine est un acide aminé, qui est présent dans l’organisme, en particulier dans le cerveau, les muscles ou encore la rétine. Une carence taurine pourrait être un facteur de vieillissement chez les animaux, selon une étude parue dans la revue Science. "Nous nous sommes rendu compte que si la taurine régulait tous ces processus qui déclinent avec l'âge, peut-être que les niveaux de taurine dans la circulation sanguine affectaient la santé générale et la durée de vie", a expliqué Vijay Yadav, auteur principal de la recherche et professeur adjoint de génétique et de développement au Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons (États-Unis).

La taurine ralentit le processus de vieillissement chez les souris

Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques ont observé les niveaux de taurine dans le sang de souris. Ils ont étudié près de 250 souris femelles et mâles âgés de 14 mois, environ 45 ans chez l'humain. Ils ont donné une dose de taurine à 125 souris et une solution de contrôle à l’autre moitié. Ils ont alors constaté que la supplémentation de taurine a augmenté de 12% la durée de vie moyenne des souris femelles et de 10 % celle des souris mâles. Chez les souris, cela représentait trois à quatre mois supplémentaires de vie, soit l'équivalent de sept ou huit années humaines.

Au cours de la recherche, l’équipe américaine a collaboré avec d’autres scientifiques spécialisés dans le vieillissement, afin d’étudier l’impact d'une supplémentation en taurine sur la santé et la durée de vie de plusieurs espèces. Ils ont alors évalué différents paramètres de santé chez des souris. Ils ont alors remarqué que les rongeurs âgés de 2 ans et supplémentés en taurine pendant un an étaient en meilleure santé que les souris non traitées.

Supplémentation en taurine : une amélioration de nombreuses fonctions de l’organisme

D’après les conclusions de l’étude, la taurine a supprimé la prise de poids liée à l’âge chez les souris femelles, a augmenté la masse osseuse, a amélioré l’endurance et la force musculaire, a réduit les comportements dépressifs et anxieux. Les chercheurs ont également découvert que cet acide aminé a amélioré de nombreuses fonctions vitales, qui déclinent généralement avec l’âge. Des effets similaires ont été observés chez des singes rhésus d'âge moyen ayant bénéficié de suppléments quotidiens de taurine pendant six mois.

Pour l’heure, l’équipe américaine doit encore déterminer si les suppléments de taurine amélioreront la santé et la longévité chez l’homme, mais ils ont mené deux premières expériences, qui ont donné des premiers résultats concluants. Un essai clinique randomisé chez l’homme devrait avoir lieu prochainement, afin d’identifier les effets bénéfiques de la taurine. "L'abondance de la taurine diminue avec l'âge, de sorte que la restauration de la taurine à un niveau de jeunesse chez les personnes âgées pourrait constituer une stratégie anti-âge prometteuse", a conclu Vijay Yadav.