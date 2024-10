Synesthésie : Pharrell Williams évoque son syndrome dans son documentaire

L'ESSENTIEL Pharrell Williams souffre de synesthésie, ce qui lui permet de voir la musique sous forme de couleurs.

Ce phénomène touche entre 1 personne sur 20 et 1 sur 2.000 dans le monde.

Il peut survenir de façon occasionnelle, par exemple lors de la prise de drogue ou à la suite d'une lésion cérébrale, ou sans lien avec une pathologie ou la prise d'une substance.

Le 20 novembre prochain, le long-métrage Lego Piece By Piece, qui retrace la carrière de Pharrell Williams, sera diffusé dans les salles des cinémas françaises. Dans ce documentaire, on plonge dans l’univers sensoriel de l’auteur-compositeur-interprète et producteur de musique. Et pas n’importe lequel, car dès le début du film, il évoque le fait qu’il souffre de synesthésie. "Quand j’étais petit, je savais que j’étais différent. J’adorais la musique, elle m’hypnotisait. Je voyais défiler des myriades de couleurs !"

Synesthésie : quand les perceptions sensorielles sont liées de façon inhabituelle

Du grec "syn", qui se traduit par "union", et "aesthesis", signifiant "sensation", la synesthésie est une condition neurologique particulière. "Certaines personnes, qu’on appelle synesthètes, éprouvent des associations additionnelles arbitraires, idiosyncrasiques et automatiques : par exemple de couleurs à des sons, ou une couleur spécifique pour chaque chiffre ou lettre de l’alphabet", peut-on lire dans une étude réalisée par un chercheur français et publié en 2012.

D’après Marina Carrère d'Encausse, médecin et marraine de la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM), et Fabien Hauw, neurologue et chercheur à l’Institut du cerveau, ce phénomène, qui touche entre 1 personne sur 20 et 1 sur 2.000 dans le monde, peut survenir de façon occasionnelle, lors de la prise de drogue ou à la suite d'une lésion cérébrale. Cependant, il peut aussi exister sans lien avec une pathologie ou la prise d'une substance. "Comme cela concerne souvent plusieurs membres d'une même famille, cela suggère l'implication de facteurs génétiques."

Quels sont les mécanismes neuronaux responsables de la synesthésie ?

Pour l’heure, les mécanismes à l’origine de cette condition neurologique ne sont pas encore clairement identifiés. Mais, selon certains experts, elle serait liée à un défaut d'inhibition du réseau multisensoriel présent chez toutes les personnes. "Certaines aires du cerveau en charge du traitement de données complexes enverraient, à tort, des informations vers des zones traitant des indices beaucoup plus simples, comme la couleur ou le son, et feraient donc ainsi surgir des sensations additionnelles", ont indiqué Marina Carrère d'Encausse et Fabien Hauw.

Pour d'autres professionnels, il s'agirait plutôt d'une activation croisée. Chez les synesthètes, il existerait des connexions importantes entre les différentes aires sensorielles qui leur permettraient de s'activer l'une l'autre. "Il est en fait probable que ces deux mécanismes soient impliqués à différents degrés selon le type de synesthésie."

La synesthésie peut être contraignante au quotidien

Bien que, pour Pharrell Williams, la synesthésie soit un atout créatif, ce n’est pas le cas pour tous les patients. En effet, ils vivent dans une perception sensorielle faite de diverses couleurs, mais la particularité de leur cerveau ne s'arrête pas là. Dans le quotidien, en particulier professionnel, les synesthètes peuvent avoir tendance à visualiser des constructions en 3D qui représentent une musique ou encore des émotions. "L'entourage peut ainsi avoir du mal à comprendre cette représentation du réel", a précisé le Dr Claire Lewandowski sur notre site Pourquoi Docteur.