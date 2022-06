Qu'est-ce que la synesthésie ?

Si le fait d'associer des sons avec des couleurs est déjà connu depuis l'Antiquité, ce n'est qu'à partir du 19e siècle que des chercheurs se penchent sur cette capacité inédite de certains individus.

L'explication neurobiologique

Longtemps considéré comme appartenant aux sciences occultes ou à la croyance de certains, le fait d'associer des lettres, des chiffres, des sons, mais aussi des émotions avec des couleurs a maintenant une explication neurobiologique.

En effet, certains sont capables d'associer les circuits neuronaux en lien avec le traitement des informations visuelles et acoustiques et ceux liés à l'apprentissage, la mémoire et les émotions. Tout comme le son aigu nous fera penser à un animal de petite taille par exemple, pour les synesthètes ce sont des couleurs qui émergent.

Être synesthète au quotidien

Si le synesthète vit dans une perception sensorielle faite de diverses couleurs, la particularité de son cerveau ne s'arrête pas là. Dans le quotidien, en particulier professionnel, il peut avoir tendance à visualiser des constructions en 3D qui représentent une musique ou encore des émotions.

L'entourage peut ainsi avoir du mal à comprendre cette représentation du réel qui peut pourtant être un atout dans certains domaines professionnel.

