La tuberculose modifie le métabolisme du foie et du glucose dans l'organisme

L'ESSENTIEL Après avoir contracté une tuberculose pulmonaire, une réponse immunitaire est déclenchée dans les cellules du foie et le métabolisme du glucose est modifié chez les souris.

Chez les êtres humains, une signature métabolique associée à la résistance à l'insuline est aussi observée lorsque les personnes évoluaient vers la tuberculose à partir d'une infection latente.

"Un diagnostic tardif de la tuberculose" peut "par conséquent, favoriser l'évolution vers le diabète chez les personnes prédisposées."

Hautement contagieuse, la tuberculose, provoquée par la bactérie Mycobacterium tuberculosis, se propage par l'inhalation de minuscules gouttelettes provenant des poumons d'une personne infectée. Elle peut toucher n'importe quelle partie du corps, mais affecte principalement les poumons. Cette maladie infectieuse induit une inflammation chronique qui peut perturber le métabolisme et mettre à mal les organes essentiels au maintien de la santé, comme le foie. "La mesure dans laquelle la tuberculose pulmonaire peut déclencher le développement de maladies métaboliques, comme le diabète, et perturber la fonction métabolique du foie est mal comprise", selon des chercheurs de l'université de Leicester (Angleterre).

Une réponse immunitaire dans les cellules du foie et une altération du métabolisme du glucose

Dans le cadre d’une étude, parue dans la revue PLOS Pathogens, ces derniers ont ainsi décidé d’utiliser des modèles de murins de laboratoire présentant une tuberculose pulmonaire pour examiner les changements qui se produisent dans le foie au cours des premiers stades de l'infection. "Nous avons constaté que la tuberculose pulmonaire entraîne une augmentation des voies de signalisation liées à l'immunité dans les cellules du foie et que les souris infectées par la tuberculose présentent une altération du métabolisme du glucose, plus précisément des signes de réduction de la sensibilité systémique et hépatique à l'insuline", peut-on lire dans les recherches.

Pour aller plus loin, les auteurs ont ensuite réanalysé les données métaboliques publiées chez l'Homme. Constat : le métabolisme du glucose dans le foie était également perturbé. Dans le détail, l’équipe a observé une signature métabolique associée à la résistance à l'insuline qui séparait les personnes atteintes de tuberculose des adultes en bonne santé et évoluait avec le temps jusqu'à la progression et la guérison de la tuberculose.

Tuberculose : "un diagnostic tardif" pourrait "favoriser l'évolution vers le diabète chez les personnes prédisposées"

"Notre recherche ne met plus l'accent sur le fait que le diabète aggrave la tuberculose, mais sur la possibilité qu'un diagnostic tardif de la tuberculose puisse contribuer à perturber le métabolisme du glucose et la résistance à l'insuline et, par conséquent, favoriser l'évolution vers le diabète chez les personnes prédisposées. Comme le diabète compromet le traitement médicamenteux, notre étude soutient également l'idée que le dépistage métabolique devrait faire partie de tous les essais de médicaments ou de vaccins", a déclaré Andrea Cooper, auteure principale de la recherche.

Dans de futurs travaux, les chercheurs comptent définir les voies moléculaires par lesquelles la réponse immunitaire modifie le métabolisme du foie, ce qui pourra permettre de créer des interventions ciblées. "Nous étudierons également comment la tuberculose latente (à savoir une infection par l'agent bactérien de la tuberculose sans symptômes significatifs) peut avoir un impact sur la santé métabolique chez les êtres humains."