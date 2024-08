Diabète : les pommes de terre cuites peuvent améliorer la santé cardiaque des patients

L'ESSENTIEL Dans une récente étude, des chercheurs américains ont mis en avant les bienfaits cardiovasculaires de la pomme de terre pour les diabétiques.

Lorsque que les patientes consomment des patates sont cuites au four durant 12 semaines, leur taux de glycémie à jeun, leur tour de taille et leur fréquence cardiaque au repos baissent.

Cet aliment peut être intégré "de manière saine dans le régime alimentaire des personnes atteintes de diabète de type 2 lorsqu'il remplace d'autres aliments à charge glycémique élevée, tels que le riz blanc à long grain."

La pomme de terre regorge de nutriments bénéfiques pour la santé. Par exemple, elle est riche en potassium, ce qui prévient l'hypertension artérielle. Quant à sa peau, elle contient un certain type de fibres, appelé "amidon de résistance", dont il a été démontré qu'il améliore le contrôle du glucose, les profils lipidiques et la satiété. Pourtant, cet aliment a souvent mauvaise presse auprès des personnes qui suivent un régime.

Manger une pomme de terre cuite au four ou du riz blanc

Dans une nouvelle étude, des chercheurs de l’université du Nevada à Las Vegas (États-Unis) ont remis en question ses croyances de longue date sur les pommes de terre et leur place dans un régime alimentaire sain. Pour les besoins des travaux, ils ont recruté 24 personnes atteintes de diabète de type 2, mais bien contrôlé par des médicaments. Les participants ont mangé chacun une pomme de terre cuite au four préparée à l'avance, dont la peau était évaluée à 100 g et qui ne contenait que 20 grammes de glucides. Le groupe témoin a consommé une portion similaire de riz blanc cuit contenant le même nombre de calories et d'hydrates de carbone. Les volontaires étaient autorisés à ajouter des herbes ou des épices à leurs pommes de terre, ou jusqu'à une cuillère à soupe et demi de beurre.

L’intervention s'est déroulée quotidiennement pendant 12 semaines, car il s’agit de la durée minimale nécessaire pour observer des changements dans les indices de contrôle glycémique et de santé cardiométabolique. "Les mesures de la pression artérielle, de la fonction vasculaire, des prises de sang et des évaluations anthropométriques, de la composition corporelle, de l'alimentation et de l'activité physique seront répétées lors des visites à 6 et 12 semaines pour les deux périodes d'intervention, avec une période de sevrage de 2 semaines entre chaque période d'intervention", peut-on lire dans les recherches.

Diabète : une diminution de la glycémie et du tour de taille grâce aux patates cuites au four

Les résultats ont montré que les adultes ayant mangé des pommes de terre cuites avaient enregistré une baisse modeste de leur glycémie à jeun. Ils ont également présenté une amélioration de la composition corporelle, une diminution du tour de taille et de la fréquence cardiaque au repos. Selon les auteurs, aucun effet néfaste sur les résultats mesurés en matière de santé n’a été observé.

Ainsi, ces données "prouvent que les pommes de terre peuvent être intégrées de manière saine dans le régime alimentaire des personnes atteintes de diabète de type 2 lorsqu'elles remplacent d'autres aliments à charge glycémique élevée, tels que le riz blanc à long grain", a déclaré Neda Akhavan, auteure principale de l’étude, avant d’ajouter que, comme pour tous les aliments, la modération et les méthodes de préparation sont essentielles.

"Pour les personnes qui manquent de temps, pensez à préparer une grande quantité de pommes de terre cuites au four ou rôties et à préparer des repas qui vous dureront un certain temps. Je ne suis pas contre l'idée de faire bouillir les pommes de terre, mais il faut conserver le maximum de potassium contenu dans la peau, et vous en perdez une partie lorsque vous les faites bouillir", a poursuivi la chercheuse.