Un test sanguin capable de détecter à 91 % la maladie d’Alzheimer

L'ESSENTIEL Améliorer le diagnostic de la maladie d’Alzheimer permet de prendre en charge précocement les malades et ainsi ralentir la progression des symptômes. Des chercheurs ont réussi la prouesse, grâce à un nouveau test sanguin, de détecter la maladie avec une précision de 91 %.

Le nouveau test sanguin est basé sur deux biomarqueurs typiques de la maladie d’Alzheimer : la protéine tau 217 phosphorylé plasmatique, et le rapport amyloïde 42/40.

Le test sanguin, "plus efficace, plus rentable et plus pratique" pour le patient, pourrait, "potentiellement remplacer" la méthode de référence pour poser le diagnostic, à savoir la ponction du liquide céphalorachidien et la tomographie par émission de positons (TEP).

Améliorer le diagnostic de la démence, à commencer par la maladie d’Alzheimer, permet de prendre en charge précocement les malades et ainsi ralentir la progression des symptômes. Alors que les neurologues et les spécialistes du déclin cognitif ne la diagnostiquent correctement que "dans 61 à 73 % des cas", une équipe de scientifiques a réussi la prouesse, grâce à un nouveau test sanguin, de détecter la maladie avec une précision jamais égalée jusqu'ici. Ses travaux, présentés lors du congrès annuel de l’Alzheimer’s Association, aux Etats-Unis, ont été publiés dans la revue JAMA Network.

Cibler deux biomarqueurs typiques de la maladie d’Alzheimer

Pour leur étude, les chercheurs de l’Université de Lund, en Suède, ont recruté une cohorte de 1.213 personnes âgées en moyenne de 74 ans, et les ont soumises à des tests cognitifs. Parmi elles, 23 % présentaient un déclin cognitif subjectif, 44 % une déficience cognitive légère et 33 % étaient atteints de démence.

Chaque participant a également subi un prélèvement de sang pour réaliser le nouveau test sanguin, basé sur deux biomarqueurs typiques de la maladie d’Alzheimer : la protéine tau 217 phosphorylé plasmatique (ou p-tau 217), qui tend à s’agréger anormalement dans le cerveau des malades ; et le rapport amyloïde 42/40, qui mesure les niveaux de deux types de protéines amyloïdes s’accumulant sous forme de plaques dans le cerveau.

Un test sanguin qui détecte la démence

Le nouveau test sanguin combinant ces deux marqueurs d’Alzheimer a permis aux chercheurs de détecter la maladie avec une précision de 91 %, comme l’ont confirmé ensuite les résultats d’une ponction du liquide céphalorachidien associée à une tomographie par émission de positons (TEP) – la méthode de référence pour poser le diagnostic (en dehors de l’autopsie). Alors que ces deux examens sont coûteux et invasifs, le test sanguin, "plus efficace, plus rentable et plus pratique" pour le patient, pourrait, "potentiellement les remplacer", assure le professeur Sebastian Palmqvist, auteur principal de l’étude, dans un communiqué.

"Les prochaines étapes incluent l'établissement de lignes directrices cliniques claires pour l'utilisation du test sanguin dans les soins de santé, estime le spécialiste. Le test est déjà disponible aux États-Unis et le sera probablement bientôt dans de nombreux autres pays. Dans un premier temps, il sera principalement utilisé dans les cliniques spécialisées dans la mémoire, et il faudra peut-être environ un à deux ans pour mettre en œuvre les directives et la formation dans les soins primaires." En clair, le test sanguin pourrait bientôt faire son apparition chez votre médecin traitant.