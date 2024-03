Un test sanguin peut déterminer si vous avez un vieillissement sain

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont découvert des marqueurs sanguins liés au vieillissement, permettant de prédire l'âge biologique.

Il serait ainsi possible de déterminer si une personne a un vieillissement sain ou non avec une prise de sang.

Les chercheurs vont poursuivre les travaux pour déterminer si ce test serait aussi efficace sur des populations jeunes.

"L'âge est plus qu'un simple chiffre", explique l'auteure principale Aditi Gurkar, professeure adjointe de médecine gériatrique à la Pitt's School of Medicine. "Imaginez deux personnes de 65 ans : l'une va au travail à vélo et va skier le week-end et l'autre n'arrive pas à monter les escaliers. Ils ont le même âge chronologique, mais des âges biologiques très différents. Pourquoi ces deux personnes vieillissent-elles différemment ?"

La scientifique a décidé de répondre à cette question et a mis en lumière des marqueurs sanguins du vieillissement des organes et des cellules.

Un test sanguin pour déterminer l'âge biologique

La Pr Gurkar et son équipe ont suivi 196 personnes âgées. Elles leur ont fait passer des tests pour déterminer leur vitalité. Si les volontaires pouvaient monter un escalier ou marcher pendant 15 minutes sans se reposer, ils étaient considérés comme en bonne santé. S’ils devaient se reposer, ils étaient classés dans le groupe “vieillissement rapide”.

Les chercheurs ont prélevé des échantillons de sang aux participants puis effectué une analyse des métabolites, des molécules produites par l’organisme.

"Nous avons choisi d'examiner les métabolites parce qu'ils sont dynamiques : ils changent en temps réel pour refléter notre état de santé actuel et ce que nous ressentons, et nous avons le pouvoir de les influencer à travers notre mode de vie, notre alimentation et notre environnement", précise l'experte dans un communiqué.

Les résultats publiée dans la revue Aging Cell ont montré qu’il existait des différences importantes entre les deux groupes. "Ce qui indique que les métabolites présents dans le sang pourraient refléter l'âge biologique", notent les auteurs.

Âge biologique : 25 métabolites associés au vieillissement

Les chercheurs ont, en effet, identifié 25 métabolites associés au fait de prendre de l’âge. Ce qui leur a permis de mettre au point un indice métabolique du vieillissement sain. Ce dernier, qui nécessite une analyse de sang, s’est révélé plus efficace que d’autres mesures du vieillissement, comme l'indice de fragilité ou la vitesse de marche, pour déterminer si la personne vieillit normalement ou rapidement. Il parvenait à prédire si les individus pouvaient marcher pendant 10 minutes sans s'arrêter avec une précision d'environ 68 %.

L’experte prévoit de poursuivre ses travaux pour voir si ce test sanguin pourrait également être utilisé sur des populations plus jeunes. "S'il est formidable de pouvoir prédire le vieillissement biologique chez les personnes âgées. Ce qui serait encore plus excitant, c'est un test sanguin qui, par exemple, pourrait dire à une personne de 35 ans qu'elle a un âge biologique proche de celui d'une personne de 45 ans" explique Pr Gurkar. "Cette personne pourrait alors penser à modifier très tôt certains aspects de son mode de vie, qu'il s'agisse d'améliorer son sommeil, son alimentation ou son activité physique, pour espérer inverser son âge biologique."