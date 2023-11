Cellules cancéreuses : une nouvelle immunothérapie cible les mutations profondes

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont mis au point un nouveau traitement contre le cancer.

Il repose sur l'utilisation d'un anticorps, capable de cibler des mutations spécifiques des cellules cancéreuses.

Il n'a pas d'effet sur les cellules saines.

Comment éliminer les cellules cancéreuses sans nuire aux cellules saines ? C’est le défi de la science depuis de nombreuses années, car les traitements anti-cancéreux peuvent avoir des effets délétères sur toutes les cellules de l’organisme. Dans la revue spécialisée Immunity, des scientifiques présentent un traitement innovant, capable de cibler les cellules tumorales, sans toxicité pour les autres. Selon les auteurs, des scientifiques de l’université américaine de Duke, cette technique est plus précise, avec des effets plus durables.

Traitement du cancer : une technique innovante pour cibler les cellules cancéreuses

"Il s'agit d'une étude de validation de principe, mais les résultats sont très prometteurs", estime Jose Ramon Conejo-Garcia, chercheur en sciences et technologies au Département d'immunobiologie intégrative de la Duke University School of Medicine et directeur de cette étude. Le principe validé par ces travaux est celui de l’utilisation d’anticorps appelé digA, capables de cibler et tuer les molécules favorisant les tumeurs. Elles se trouvent au plus profond des cellules cancéreuses et ont longtemps échappé aux molécules de traitement existantes. La structure particulière de ces anticorps permet de cibler les mutations spécifiques liées au PIGR, une protéine exprimée à la surface de pratiquement toutes les cellules cancéreuses qui contribue à leur croissance et à leur survie.

Immunothérapie : des anticorps capables de réduire la croissance des tumeurs

L’une de ces mutations, KRAS G12D, est connue pour être à l’origine des cancers les plus mortels. "L’étude a révélé que digA se lie à des protéines mutées et indésirables, puis les fait sortir de la cellule dans un processus appelé transcytose, arrêtant ainsi la croissance tumorale", observent les auteurs. Les premières expériences sur des souris atteintes d'un cancer du poumon et du côlon ont révélé des réductions notables de la croissance tumorale et des effets secondaires minimes. L’anticorps spécifique de KRAS G12D s’est révélé plus efficace pour réduire les tumeurs cancéreuses que les traitements actuels lors des tests cliniques. Les chercheurs ont trouvé des résultats similaires avec une autre mutation cancéreuse, IDH1 R132H, trouvée "au plus profond" des cellules cancéreuses.

Anticorps : un espoir pour le traitement du cancer

"Nous pensons que ce traitement pourrait être utilisé pour cibler un large éventail de mutations cancéreuses", suppose Jose Ramon Conejo-Garcia. Selon eux, ces anticorps pourraient être utilisés comme thérapie ciblée contre les mutations tenaces à l’origine de cancers courants et agressifs, en particulier les cancers épithéliaux : cancer de l’ovaire, de la peau, du côlon, du col de l’utérus, de la prostate, du sein et du poumon. Pour les scientifiques américains, ces anticorps ne constituent qu’une partie des innovations liées à l’immunothérapie. Ils rappellent que des traitements comme les inhibiteurs de PD-1 et les cellules CAR T ont montré des rémissions durables sans précédent du cancer. "Le système immunitaire est le seul système du corps qui possède deux propriétés clés qui le rendent idéal pour le traitement du cancer : la spécificité et la mémoire, souligne Jose Ramon Conejo-Garcia. Le système immunitaire peut cibler spécifiquement les cellules tumorales et peut également se souvenir de ces cellules pour lancer une attaque plus efficace en cas de réapparition du cancer."