Un anticorps rare pourrait permettre «d'inverser» une maladie cardiaque incurable

L'ESSENTIEL Un anticorps rare serait peut-être capable de soigner totalement une maladie cardiaque jusqu'ici incurable, la cardiomyopathie amyloïde à transthyrétine (ATTR-CM).

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont réussi à repérer chez trois hommes ayant guéri spontanément d'une cardiomyopathie amyloïde à transthyrétine un anticorps spécifique.

L'ATTR-CM est une maladie mortelle qui cause des dommages au cœur et aux nerfs environnants.

Selon une nouvelle étude, un anticorps rare pourrait être capable de soigner complètement la cardiomyopathie amyloïde à transthyrétine, une maladie cardiaque jusqu'ici incurable.

Trois hommes guérissent spontanément de la cardiomyopathie amyloïde à transthyrétine

Les chercheurs ont en effet identifié un anticorps rare qui pourrait potentiellement "inverser" les effets de cette pathologie. Pour parvenir à cette découverte, les scientifiques ont étudié les cas de trois hommes atteints de la maladie qui en avaient guéri spontanément. Les chercheurs ont ensuite isolé l'anticorps qui aurait potentiellement permis leur guérison et ont déterminé qu'il était capable de cibler et de neutraliser la protéine transthyrétine présente dans le cœur.

Les chercheurs ont ensuite testé l'anticorps sur des souris atteintes de l'ATTR-CM et ont constaté qu'il était capable d'inverser les dommages causés par la maladie. Ils ont également administré l'anticorps à trois patients atteints de l'ATTR-CM dans le cadre d'un essai clinique préliminaire et ont observé une amélioration significative de leur état de santé et une réduction des dépôts amyloïdes dans leur cœur.

Recréer ces anticorps en laboratoire

Malgré les résultats prometteurs de cette étude, des recherches supplémentaires seront nécessaires pour confirmer les avantages de cet anticorps chez les patients atteints de l'ATTR-CM. Les chercheurs doivent également travailler à développer des moyens de produire cet anticorps en grande quantité pour qu'il soit disponible pour un plus grand nombre de personnes.

Le directeur de l'étude, le professeur Julian Gillmore, chef du Centre de l'UCL pour l'amylose basé au Royal Free Hospital, a déclaré : "il n'est pas possible de prouver de manière concluante que ces anticorps sont à l'origine de la guérison des patients. Cependant, nos données indiquent que c'est très probable et qu'il soit possible de recréer ces anticorps en laboratoire et de les utiliser comme thérapie. Nous poursuivons actuellement nos recherches dans ce sens, bien qu'elles n'en soient encore qu'à un stade préliminaire".

Qu'est-ce que la cardiomyopathie amyloïde à transthyrétine ?

La cardiomyopathie amyloïde à transthyrétine (ATTR-CM) est une maladie cardiaque rare et mortelle qui se caractérise par une accumulation anormale de protéines dans le cœur. La protéine impliquée, appelée transthyrétine, interfère avec la structure et le fonctionnement du muscle cardiaque, entraînant ainsi une insuffisance cardiaque progressive.

Les traitements actuels pour l'ATTR-CM se concentrent sur la gestion des symptômes de l'insuffisance cardiaque, mais il n'y a aucun médicament curatif pour inverser les dommages causés par la maladie. En conséquence, près de la moitié des personnes atteintes de cette maladie meurent dans les quatre ans suivant le diagnostic.