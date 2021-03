Cardiomyopathie aiguë : la maladie qui ronge l'actrice Manuela Lopez

L'ESSENTIEL Depuis fin décembre, l'actrice a été hospitalisé 3 fois en soins intensifs.

Elle souffre de cardiomyopathie, une maladie dont les symptômes sont proches de ceux de l'infarctus

Dans un post en date du 28 février, Manuela Lopez a indiqué souffrir d’une cardiomyopathie associée à un Tako-Tsubo atypique. “Je fais de mon mieux depuis plusieurs semaines pour sortir de ce cercle infernal de récidives de myocardites et me bats chaque jour”, a-t-elle indiqué. Le 9 mars dernier, sur son compte Instagram, Manuela Lopez a parlé plus en détail de cette maladie cardiaque qui l’oblige à suivre un lourd protocole de soins et la cloue dans un lit d’hôpital.

Trois hospitalisations en soins intensifs depuis décembre

Le Tako-Tsubo, ou syndrome du cœur brisé, se manifeste par des symptômes proches de l’infarctus : essoufflement, douleur brutale dans la poitrine en étau irradiant dans le bras et la mâchoire, palpitations, perte de connaissance ou malaise vagal. Cette pathologie génétique touche le muscle cardiaque et réduit la capacité du cœur à pomper le sang vers le reste du corps. “Ma pathologie cardiaque est atypique, multiple, mais enfin identifiée, nous mettons en place un nouveau protocole de soins et de médication assez long pour stopper ces récidives qui abîment gravement mon cœur”, écrit-elle. Cette insuffisance cardiaque augmente le risque de mort subite.

La prise en charge précoce est essentielle pour bien soigner la maladie. Dans le cas inverse, comme le témoigne Manuela Lopez, la pathologie entraîne des troubles aigus du rythme ventriculaire gauche qui peuvent causer la mort subite et des embolies artérielles. Les femmes sont les plus touchées car leurs artères sont particulièrement sensibles aux effets des hormones du stress et se spasment plus facilement. Les femmes ménopausées y sont d’autant plus exposées qu’elles ne sont plus protégées par leurs œstrogènes naturels.



La dentition de devant démontée

La comédienne de 48 ans, qui a incarné la cousine de Cri-Cri d’amour dans Hélène et les garçons et qui a récemment aperçu dans l’émission “Mystères de l’amour”, souffre de cette maladie depuis plusieurs années. En 2016, elle avait indiqué en être atteinte depuis 2007. Cette insuffisance cardiaque génétique augmente le risque de mort subite et nécessite un lourd traitement pour éviter de lourdes séquelles. “Depuis fin décembre j’ai été hospitalisée 3 fois en soins intensifs sans compter les examens fréquents”, révèle l’actrice dans son dernier post Instagram.

Le protocole de prise en charge est lourd. “Dans ce protocole, ils vont aussi me démonter la dentition de devant ; implants et reconstitutions osseuses (car les dents sont liées au cœur et n'importe quelle petite bactérie identifiée peut abîmer le cœur)”, dévoile-t-elle. Manuela Lopez n’a pas perdu son optimisme. “Un gros chantier pour rester en vie ce qui est le principal le reste ça se répare c’est pas grave ! Je veux m’en sortir autant le crier bien fort… (entre deux j’arrive à garder le moral car la vie ne m’oublie pas et me fait de jolis cadeaux et puis j'ai la chance d’être encadrée par les meilleurs donc ça va le faire.” Elle a indiqué que sa rééducation cardiaque durera au moins jusqu’à fin août.