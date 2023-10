On en sait plus sur la propagation des cellules cancéreuses du sein dans tout le corps

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont découvert qu’une protéine appelée dynéine était essentielle à la propagation des cellules cancéreuses du sein vers d’autres parties du corps.

Lors de leurs expériences, ils ont observé qu’en bloquant la dynéine, les cellules cancéreuses ne pouvaient pas se déplacer et infiltrer les tissus sains.

À terme, cibler la dynéine pourrait être une stratégie de traitement contre le cancer du sein.

15 à 20 % des femmes atteintes de cancer du sein sont en attente de solution thérapeutique car leur maladie devient métastatique, selon l’Institut Curie. Le cancer du sein métastatique est le plus grave car les cellules cancéreuses ne se situent plus seulement dans le sein initialement touché par la maladie, elles migrent vers d'autres parties du corps.

Une protéine aide les cellules cancéreuses à se propager

Dans une nouvelle étude, publiée dans la revue Advanced Science, des chercheurs ont découvert l’une des raisons de cette propagation des cellules cancéreuses : une protéine appelée dynéine. Celle-ci favoriserait le mouvement des cellules cancéreuses vers les tissus mous et donc d’autres parties du corps.

“Jusqu’à présent, il n’y avait pas de lien entre la dynéine et l’énergie nécessaire à la motilité des cellules cancéreuses, c’est-à-dire leur capacité à se déplacer, explique Erdem Tabdanov, l’un des auteurs, dans un communiqué. Désormais, nous observons qu’en ciblant la dynéine, il est possible d’arrêter la motilité de ces cellules et, par conséquent, arrêter la propagation métastatique.”

Lors de leurs travaux, les chercheurs ont étudié la propagation des cellules cancéreuses du sein dans des environnements très ressemblant au corps humain. Ils ont ainsi observé le rôle clé de la dynéine, qui permet à ces cellules de se propager.

Bloquer la protéine pour éviter un cancer du sein métastatique

"Nous avons découvert que si nous bloquons la dynéine, les cellules cancéreuses ne peuvent pas se déplacer et infiltrer efficacement les tissus, indique Amir Sheikhi. La dynéine est extrêmement importante pour le déplacement cellulaire, ce qui suggère une toute nouvelle méthode de gestion du cancer. Au lieu de tuer les cellules cancéreuses par radiothérapie ou chimiothérapie, nous montrons comment les paralyser. C’est une excellente nouvelle car tuer les cellules constitue une approche [invasive], qui cible à la fois les cellules cancéreuses et saines, et elle n’est pas vraiment nécessaire. Au lieu de cela, il suffit d’empêcher les cellules cancéreuses de se déplacer.”

Bloquer la dynéine et la propagation des cellules cancéreuses pourrait devenir une stratégie de traitement efficace contre le cancer. “La chimiothérapie affecte négativement les tissus normaux et sains du corps, développe Erdem Tabdanov. Si nous parvenions à contenir le cancer, à arrêter [sa propagation], nous pourrions maintenir les parties saines du corps en bonne santé.”

Avant que le traitement ciblé de la dynéine soit utilisé sur le grand public, de nombreux essais cliniques restent à mener, notamment sur l’animal et sur l’Homme. À terme, si les résultats sont concluants, cela pourrait changer la façon de traiter le cancer et peut-être sauver des milliers de vies.