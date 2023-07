Cancer : un patient survit à des centaines de tumeurs au foie

L'ESSENTIEL Un patient condamné par les médecins il y a dix ans est toujours en vie.

Il y a dix ans, les médecins ont dit à Craig Speirs, un patient de 32 ans, qu’il ne lui restait plus longtemps à vivre car il était atteint d’un cancer neuroendocrinien avec une centaine de tumeurs au foie. Et pourtant, dix ans plus tard, le père de famille est toujours en vie.

Des centaines de tumeurs au foie

“Je pensais que ma vie était finie quand on m'a dit que j'avais un cancer, explique Craig Speirs au Glasgow Life. C'était assez choquant pour ma famille aussi, ils ont probablement pensé qu'ils allaient me perdre.”

Les néoplasmes (tumeurs - cancéreuses ou non - constituées de cellules qui prolifèrent de façon excessive) neuroendocrines sont des tumeurs rares. Selon l’Institut Gustave Roussy, elles concernent 2 à 5 nouveaux cas par an pour 100 000 personnes. Celles-ci peuvent évoluer lentement ou rapidement et touchent souvent les organes de la digestion et de la respiration.

Les symptômes de Craig Speirs étaient des bouffées de chaleur, des envies très fréquentes d’aller aux toilettes, des palpitations cardiaques régulières…. Les médecins ont eu du mal à diagnostiquer sa maladie : un cancer neuroendocrinien, qui avait commencé au niveau du rectum puis s’était propagé au foie, avec des centaines de tumeurs.

Apprendre à vivre avec le cancer

La prise en charge est tout de même lourde : huit opérations au foie, deux chirurgies cardiaques et plusieurs traitements comprenant de la chimiothérapie. “J'ai travaillé pendant neuf mois, puis c'est devenu vraiment difficile, explique-t-il. Avec tous les traitements et je n'étais plus capable. J'ai préféré arrêter et passer plus de temps avec mes enfants. Un diagnostic de cancer donnera la priorité à votre vie d'une manière que rien d'autre ne le fera jamais.”

Pour l’instant, Craig Speirs va bien mais il vit toujours avec la maladie. “Ils [les médecins] sont surpris que je me porte bien, conclut-il. Je m'y suis tellement habitué et adapté à ce mode de vie. Si vous voyez mon scanner, vous vous direz 'ce type n'a plus que quelques jours à vivre', mais parce qu'il [le cancer] grandit lentement, mon corps est capable de s'adapter et de vivre avec lui un peu plus longtemps.”