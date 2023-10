École : faire du vélo est bénéfique pour la santé mentale des adolescents

L'ESSENTIEL L'activité physique participe au bien-être global, et donc à la santé mentale.

Une étude montre que la pratique du vélo, dans le cadre d'un programme scolaire, améliore la santé mentale des adolescents.

Il y a toutefois des disparités selon le genre, l'origine ethnique ou le statut socio-économique de la famille.

Bouger, c’est bon pour la santé ! En fonction de l’âge, les besoins varient : selon l’Organisation mondiale de la Santé, les enfants et adolescents âgés de 5 à 17 ans, doivent pratiquer 60 minutes d’activité physique, d’intensité modérée à soutenue, tous les jours. Se dépenser régulièrement contribue à rester en bonne santé, aussi bien physique que mentale. Pourtant, les jeunes sont de plus en plus sédentaires. Aux États-Unis, des chercheurs ont observé les effets d’un programme de vélo dans le cadre scolaire sur les enfants. Dans Frontiers in Sports and Active Living, ils expliquent que cela a permis d’améliorer la santé mentale des adolescents.

Santé mentale : comment étudier les bienfaits du vélo sur les adolescents ?

Plus de 1.200 collégiens âgés de 11 à 14 ans ont participé à ce programme. Initié par l’association Outride et baptisé "Riding for Focus (R4F)", il a pour objectif de transmettre des connaissances de base en cyclisme aux adolescents pour qu’ils puissent rouler en toute sécurité, mais aussi les alerter sur la nécessité de pratiquer une activité physique. "Un second objectif de ce programme est d’améliorer la santé mentale des adolescents et leur bien-être psychosocial", ajoutent les auteurs en préambule de leur étude. L’objectif de ces travaux était d’évaluer les changements associés au programme. Pour ce faire, les participants ont répondu à des questionnaires sur leur bien-être mental, avant et après avoir fait du vélo.

Santé mentale des adolescents : le vélo permet une amélioration

À l’issue de l’étude, les chercheurs ont constaté une amélioration globale du bien-être mental des enfants. "C'était vraiment encourageant de voir une réponse aussi positive des étudiants à un programme d'éducation physique spécifique au cyclisme, commente Fletcher Dementyev, auteur principal de l'étude. Cela nous motive, et nous espérons que d'autres, continueront à étudier et à développer le cyclisme comme moyen d'améliorer la santé et le bien-être des adolescents." Ils rappellent aussi que c’est une activité facile à pratiquer et qui peut avoir d’autres bénéfices. "Un vélo peut être utilisé pour des activités de loisirs, de compétition et de transport, rappelle le co-auteur Dr Sean Wilson. Ainsi, non seulement les élèves participent à une activité qui améliore leur santé et leur bien-être, mais aussi à une activité qui leur permet d'explorer le monde."

Vélo et santé mentale : des effets qui varient selon certains paramètres

Les chercheurs notent toutefois que les résultats varient selon le profil des élèves. Dans le groupe, certains avaient de meilleurs résultats avant et après l’initiation scolaire au vélo. "Nous nous sommes concentrés sur un certain nombre de facteurs de risque clés qui affectent la santé mentale et le bien-être des enfants d'âge scolaire aux États-Unis, notamment le statut socio-économique, le sexe et l’origine ethnique", précise Dr Sean Wilson. Ces évaluations du risque relatif ont montré que les garçons, les élèves blancs et ceux issus de familles à statut socio-économique élevé présentaient toujours un risque relatif réduit de développer des troubles psychosociaux après l'intervention. "Les élèves de sexe masculin affichaient toujours des scores de bien-être plus élevés que les filles après le programme", constatent-ils. Selon eux, si ce type de programme peut contribuer à l’amélioration de la santé mentale des plus jeunes, il reste nécessaire de mettre en place "des changements de politique, des réductions des disparités systématiques dans l'accès à la nutrition, aux services de santé, à des environnements sûrs" pour que cela puisse bénéficier à toutes et tous.