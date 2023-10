6 conseils pour aider les jeunes à prendre soin de leur santé mentale

L'ESSENTIEL Santé Publique France livre ses conseils pour les aider les jeunes à prendre soin de leur santé mentale.

A la suite de la publication de chiffres démontrant une dégradation de la santé mentale des jeunes Français, Santé Publique France livre ses conseils pour les aider à prendre soin de leur état psychologique. L’autorité sanitaire recommande ainsi de :

- pratiquer une activité physique ;

- dormir suffisamment ;

- dormir avec des horaires réguliers ;

- prendre du temps pour des loisirs et/ou un hobby ;

- aider les autres ;

- pratiquer la gratitude.

De plus en plus de problèmes de santé mentale chez les jeunes

La santé mentale des Français est toujours dégradée en 2023, une tendance constante depuis septembre 2020. Cette évolution concerne plus particulièrement les adolescents (11-17 ans) et les jeunes adultes (18-24 ans).



Ainsi, les 18-24 ans étaient 20,8 % à être concernés par la dépression en 2021 contre 11,7 % en 2017. Dans cette même tranche d’âge, les recours aux soins d’urgence pour troubles de l’humeur, idées et gestes suicidaires ont également fortement augmenté en 2023. Enfin, parmi les jeunes de 17 ans, 9,5 % étaient concernés par des symptômes anxio-dépressifs sévères en 2022 contre 4,5 % en 2017.

Les jeunes de 18-24 ans se préoccupent moins de leur santé mentale

Pour autant, les jeunes de 18-24 ans se préoccupent moins de leur santé mentale ou de leur bien-être que leurs aînés. Ils sont aussi moins nombreux à penser pouvoir agir sur celle-ci, moins enclins à en parler avec leur médecin et croient moins fréquemment en l’existence de solutions efficaces pour soigner l’anxiété ou la dépression. En 2022, 35 % des 18-24 ans avaient l’impression de ne pas prendre soin de leur santé mentale ou de leur bien-être. Parmi ces individus, 32 % déclaraient ne pas savoir comment faire, 29 % indiquaient ne pas avoir le temps et 25 % ne s’en sentaient pas capable.



"Les données recueillies depuis 2020 témoignent d’une dégradation de la santé mentale chez les adolescents et jeunes adultes et d’une perception encore taboue de ces problématiques. Ces résultats avaient conduit Santé publique France à renforcer la surveillance et la mise en œuvre d’actions ciblées pour libérer la parole autour du mal-être. Aujourd’hui, nous abordons un nouvel axe qui consiste à sensibiliser les jeunes sur les activités et les comportements bénéfiques à leur santé mentale. Promouvoir la santé mentale, prévenir l’apparition de troubles psychiques et lutter contre la stigmatisation sont des enjeux de santé publique sur lesquels nous nous engageons pleinement pour accompagner les adultes de demain", conclut le Dr Caroline Semaille, directrice générale de Santé publique France.