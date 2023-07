Santé mentale : 1 enfant sur 6 a eu besoin de soins entre mars 2020 et juillet 2021

L'ESSENTIEL Entre mars 2020 et juillet 2021, 12 % des 3-17 ans ont consulté un professionnel de santé pour un motif d'ordre psychologique.

Un temps élevé d'exposition aux écrans et un temps faible consacré à la lecture et aux activités physiques sont des éléments associés à ces difficultés.

Ce phénomène, observé dans d'autres pays, concerne tout particulièrement les adolescentes et les jeunes femmes.

Selon une récente étude menée par la DREES, près d'un enfant sur six a eu besoin de soins de santé mentale entre mars 2020 et juillet 2021 en France. Les restrictions liées à la pandémie de Covid-19 ont engendré une nette augmentation de la détresse psychologique chez les plus jeunes, avec un impact particulièrement marqué chez les adolescentes et les jeunes femmes.

Plusieurs facteurs sont liés aux difficultés psychosociales rencontrées par les enfants

Parmi les éléments qui expliquent cette situation, il y a la santé mentale des parents qui joue un rôle primordial. Les enfants dont les parents souffrent de syndromes anxio-dépressifs ou qui ont un faible soutien social sont plus susceptibles de faire face à des problèmes psychologiques. Par ailleurs, le temps passé devant les écrans et le manque d'activités telles que la lecture et les activités sportives sont également des déterminants importants des difficultés psychosociales.

Selon les témoignages des parents, environ un enfant sur huit est touché par des problématiques psychosociales, telles que des troubles émotionnels, de la difficulté à se concentrer, des problèmes de comportement ou des difficultés dans les relations avec les autres et les apprentissages.

Parmi ces enfants, 12 % ont consulté un professionnel de santé pour des difficultés psychologiques depuis le début de la pandémie. Les psychologues sont les principaux professionnels sollicités, tandis que les psychiatres et les pédopsychiatres sont consultés par une minorité d'enfants. Il est intéressant de noter que les familles ayant un niveau d'études plus élevé ont tendance à recourir davantage aux soins.

Les enfants des classes défavorisées plus touchés par des troubles de la santé mentale

Il est également important de souligner que les difficultés psychosociales touchent plus les ménages aux niveaux de vie les plus bas. Les problèmes relationnels et comportementaux sont particulièrement présents chez les parents qui appartiennent à des classes sociales moins favorisées. Étonnamment, les enfants issus de familles monoparentales ont tendance à recourir plus fréquemment aux soins pour faire face à leurs problèmes psychologiques.

La pratique de la lecture et de l'activité physique joue un rôle essentiel dans la préservation de la santé mentale des enfants

Une exposition prolongée aux écrans est associée à des problèmes relationnels et comportementaux chez les enfants, tandis que la pratique régulière de la lecture et de l'activité physique semble contribuer à une meilleure santé mentale. Il est donc primordial d'encourager les enfants à diversifier leurs activités et à limiter leur temps d'écran.