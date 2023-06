Oui, le casque à vélo protège bien des chocs et des accidents

L'ESSENTIEL Porter un casque à vélo protège bien des chocs potentiels, selon une nouvelle étude.

Le bénéfice relatif est plus important dans les situations à haut risque et sur les routes partagées, en particulier pour la prévention des traumatismes crâniens graves.

244 cyclistes français ont péri en 2022, soit 30 % de plus qu’en 2019.

Selon une nouvelle étude publiée dans Nature, porter un casque à vélo protège bien des chocs potentiels.

"Pour réduire le risque de blessures, de nombreux pays recommandent le port du casque à vélo. Le présent document vise donc à examiner l'efficacité des casques de vélo en effectuant une revue systématique axée sur des méta-analyses concernant les accidents de bicyclette", expliquent les chercheurs en introduction.

Le bénéfice du casque est plus important dans les situations à haut risque

L'ensemble de la littérature scientifique examinée par les chercheurs confirme que le port du casque à vélo est bénéfique, indépendamment de l'âge, de la gravité de l'accident ou du type d'accident. Le bénéfice relatif est plus important dans les situations à haut risque et sur les routes partagées, en particulier pour la prévention des traumatismes crâniens graves.

Les résultats des études réalisées en laboratoire indiquent également que la forme et la taille de la tête jouent un rôle dans les effets protecteurs des casques. Cela signifie que les cyclistes devraient être attentifs à choisir un casque qui s'adapte bien à leur morphologie. En effet, un casque mal ajusté risquerait de se détacher ou de glisser en cas d'impact, réduisant considérablement l'efficacité de la protection.

Continuer à sensibiliser le public sur l'importance du port de casque à vélo

Les fabricants de casques proposent d'ailleurs aujourd'hui un grand choix de modèles qui s'adaptent à toutes les tailles et formes de tête. Certains modèles sont même équipés de technologies innovantes, comme des systèmes de ventilation optimisés pour favoriser la régulation de la température ou des dispositifs réfléchissants pour une meilleure visibilité sur la route.

Au vu de cette nouvelle étude, les autorités sanitaires doivent continuer à sensibiliser le public sur l'importance du port du casque à vélo afin de réduire le nombre d'accidents.

Chaque année, de nombreux cyclistes sont impliqués dans des accidents qui peuvent causer des blessures graves et parfois irréversibles. 244 cyclistes français ont péri en 2022, soit 30 % de plus qu’en 2019. "Malheureusement, et cela va de pair avec le développement des mobilités douces, il y a une hausse préoccupante de la mortalité des cyclistes", déplore Florence Guillaume, déléguée interministérielle à la Sécurité routière, dans le journal Libération.

Rappelons néanmoins en conclusion que faire du vélo régulièrement est, comme toutes les activités physiques, excellent pour la santé.