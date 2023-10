Quel est l’impact des jeux vidéo sur vos enfants ?

L'ESSENTIEL 53% des Français âgés de plus de 15 ans ont joué aux jeux vidéo en 2020, contre 19% en 1997.

Cette pratique améliore légèrement les performances cognitives des enfants et des adolescents.

Néanmoins, elle a aussi tendance à dégrader la santé mentale des jeunes.

Quel est l’impact des jeux vidéo sur les enfants ? Pour répondre à cette épineuse question, des chercheurs ont constitué une cohorte de 2.217 jeunes.

Jeux vidéo, performances cognitives et santé mentale

"L'échantillon final utilisé pour les analyses était composé d’un premier groupe de 1.278 jeunes n'ayant jamais joué à des jeux vidéo et d’un deuxième groupe de 800 enfants jouant au moins 21 heures par semaine", précisent les scientifiques. "Il n'y avait pas de différence d'indice de masse corporelle et de QI entre les deux groupes après ajustement des variables sociodémographiques", ajoutent-ils.

L’équipe a ensuite évalué les performances cognitives et la santé mentale des individus inclus dans la recherche. La première variable a été mesurée à l’aide d’IRM et la deuxième à l’aide de l’échelle psychiatrique appelée "Child Behavior Checklist" (CBCL).

"Les résultats de cette étude transversale ont montré de très faibles niveaux d'amélioration des performances cognitives chez les enfants qui jouaient régulièrement à des jeux vidéo par rapport à ceux qui n'y jouaient pas", écrivent les auteurs de la recherche dans leur compte-rendu. Néanmoins, "les joueurs avaient une moins bonne santé mentale, avec notamment plus de problèmes de dépression et de TDAH (trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité)", notent-ils.

Jeux vidéo : de plus en plus de pratiquants et de recherches

Une vaste enquête menée aux États-Unis en 2022 a révélé que 71 % des enfants âgés de 2 à 17 ans jouent à des jeux vidéo, soit une augmentation de 4 points depuis 2018. "Étant donné que le cerveau se développe considérablement pendant l'enfance et l'adolescence, ces tendances ont logiquement amené les chercheurs à étudier les liens entre les jeux vidéo, la cognition et la santé mentale", expliquent les chercheurs. "La plupart des études psychologiques et comportementales effectuées jusqu’ici indiquent des associations néfastes entre les jeux vidéo et la santé mentale des enfants", rappellent-ils.

D'après l'enquête Pratiques culturelles des Français du ministère de la Culture, 53 % des Français âgés de plus de 15 ans ont joué aux jeux vidéo en 2020, contre 19 % en 1997. L'effet des confinements ne suffit pas à expliquer ces chiffres, puisqu'ils étaient 36 % en 2008 et 44 % en 2018.