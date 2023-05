Santé mentale des enfants : les passages aux urgences ont doublé en 10 ans

L'ESSENTIEL Entre 2011 et 2020, les visites aux urgences des enfants, adolescents et jeunes adultes à cause de problème de santé mentale ont augmenté.

Les passages aux urgences pour des raisons liées au suicide ont été multipliés par cinq.

Pour les auteur de cette étude, il est important de mieux prendre en charge la santé mentale des jeunes.

La santé mentale des jeunes se dégrade. La pandémie de Covid-19 a eu d’importantes conséquences sur l’état psychologique des adolescents. De nouveaux chiffres, parus dans JAMA, le confirment. Les auteurs, des chercheurs de l’école de médecine de l’université du Connecticut, montrent que les visites aux urgences pour des problèmes de santé mentale chez les enfants, les adolescents et les jeunes adultes ont augmenté entre 2011 et 2020.

Adolescents et jeunes adultes : une dégradation progressive de la santé mentale

Ce travail d’enquête a été réalisé grâce aux données de près de 50.000 jeunes, âgés de 6 à 24 ans. Les scientifiques ont analysé les raisons des visites aux urgences, la durée du séjour et le traitement proposé, ainsi que le sexe, l'origine ethnique et la situation géographique du patient. Dans un communiqué, ils expliquent avoir constaté des tendances similaires, dans tous les groupes de jeunes, quelle que soit la zone géographique. "Les visites liées à la santé mentale ont augmenté chaque année, passant de 7,7 % de toutes les visites aux urgences pédiatriques en 2011, à 13,1 % de toutes les visites aux urgences pédiatriques en 2020", notent-ils. Les adolescents étaient le groupe le plus concerné par cette augmentation. Cela montre aussi que la santé mentale des jeunes a commencé à se dégrader avant le début de la pandémie de Covid-19.

Santé mentale des jeunes : de plus en plus de visites aux urgences liées au suicide

"La proportion des visites aux urgences en santé mentale pour des causes liées au suicide ont également augmenté, passant de moins de 1 % à plus de 4 % des visites pédiatriques", observent les auteurs de l’étude. Or, ils rappellent que jusqu'à récemment, les problèmes liés au suicide chez les enfants d'âge scolaire étaient "extrêmement rares"."Nous ne savons pas pourquoi les jeunes générations sont davantage confrontées au risque de suicide, mais les campagnes de prévention du suicide devraient désormais inclure les enfants et les jeunes adolescents", indique Greg Rhee, l’un des auteurs principaux.

Prévention : comment mieux prendre en charge la santé mentale des jeunes ?

De manière générale, cet épidémiologiste, spécialiste en pédiatrie, estime qu’il est nécessaire de mieux prendre en charge la santé mentale des jeunes. "Nos résultats suggèrent qu'un nombre croissant de jeunes ont des besoins de santé mentale non-satisfaits, mais le service des urgences n'est pas le cadre de traitement optimal pour les enfants ayant ce type de besoins." Par exemple, il explique que les programmes de gestion des émotions destinés aux enfants de maternelle ont fait leur preuve dans la réduction des problèmes de santé mentale à l’adolescence. Comme le rappelle l’Organisation mondiale de la santé, soigner les problèmes psychologiques des enfants permet aussi de leur assurer un meilleur avenir. "Lorsque les troubles mentaux des adolescents ne sont pas pris en charge, les conséquences se font sentir jusqu’à l’âge adulte, ce qui nuit à la santé physique et mentale et limite la possibilité de mener une vie épanouissante à l’âge adulte", indique l’OMS.