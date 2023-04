Santé mentale : voici pourquoi il faut bien choisir la destination de vos vacances

L'ESSENTIEL 174 personnes ont répondu à un questionnaire sur leur état d’esprit avant leur départ, à leur retour et un mois après leur voyage au Bénin.

Voyager dans une région tropicale augmente le bien-être psychologique.

"La période de l'année modérait la longévité des effets positifs des vacances sur la santé mentale".

À l’approche de la période estivale, nombreux sont ceux qui commencent à planifier leurs escapades pour les mois à venir. "L'effet positif des vacances sur le bien-être mental est une explication intuitive de la raison pour laquelle les personnes voyagent autant sous les tropiques, malgré les coûts financiers, environnementaux et les potentiels problèmes de santé. Toutefois, les preuves scientifiques fondées sur cette hypothèse restent limitées", ont indiqué des chercheurs de l’université d’Helsinki (Finlande). C’est pourquoi ils ont réalisé une étude pour en savoir plus sur l’impact des vacances au soleil sur la détresse psychologique ou le bien-être des voyageurs.

Évaluer l’état d’esprit de 174 adultes avant et après leur voyage

Dans le cadre des travaux, publiés dans la revue International Journal of Environmental Research and Public, les scientifiques ont recruté 174 personnes, lors d’un essai clinique pour un vaccin, qui sont parties au Bénin durant 12 jours. "73 % étaient des femmes et avaient environ 40 ans", ont précisé les scientifiques. L’équipe a évalué la détresse psychologique des participants à l’aide d’un questionnaire portant sur leur état d’esprit. Les volontaires l’ont rempli avant leur départ, à leur retour et un mois après leur voyage. D’après les données mesurées, 24 % des adultes ont signalé une détresse psychologique avant les vacances, 10 % immédiatement après et 16 % trente jours après leur escapade.

Voyager dans une destination tropicale durant l’hiver, c’est bon pour le moral

"Nous avons constaté qu'un séjour dans une région tropicale augmente le bien-être psychologique, sans différence selon le sexe ou l'âge. L'effet bénéfique s'est atténué en l'espace d'un mois, sans toutefois revenir complètement à l'état antérieur aux vacances", peut-on lire dans les résultats. Au total, 71 % des adultes interrogés ont souffert d’une tourista ou la diarrhée du voyageur, mais cela n'a eu un impact négatif sur leur moral.

"Dans cette étude, le fait de partir durant la période hivernale a apporté des bénéfices psychologiques durables, ce qui peut être lié au fait que les participants venaient d'un pays nordique où les hivers sont longs et sombres. En conséquence, nous avons observé que la période de l'année modérait la longévité des effets positifs des vacances sur la santé mentale", ont expliqué les auteurs.