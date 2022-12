Santé mentale : se faire plaisir, la solution pour lutter contre le stress

L'ESSENTIEL "La santé mentale est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive", selon l’OMS.

Elle est déterminée par de nombreux facteurs : socio-économiques, biologiques et environnementaux, dont l’environnement de travail.

S’offrir un massage, prendre le petit-déjeuner au lit, admirer le coucher de soleil… S’octroyer ces petits plaisirs, qui donnent de la saveur à la vie, n’est pas une priorité pour certains. Pourtant, ces gestes tout simples peuvent contribuer à notre bonheur et notre bien-être, en particulier lorsque nous sommes stressés, selon des chercheurs de l’université Cornell aux États-Unis.

"Qu'il s'agisse de temps, d'argent ou d'énergie, de nombreuses personnes se sentent plus limités que jamais. Une solution potentielle à ce sentiment omniprésent de contrainte est le fait de se faire plaisir avec l'intention a priori d'améliorer son bien-être émotionnel. Mais bien qu'il s'agisse d'un moyen potentiellement puissant pour améliorer l'humeur, les adultes font-ils face aux différentes contraintes ? Consacrent-ils réellement du temps à leur bonheur ? Et si non, qu'est-ce qui les en empêche ?", ont indiqué les scientifiques américains.

Savoir comment le fait de se faire plaisir affecte le bonheur

Pour répondre à ces questions, ils ont réalisé une étude publiée dans la revue Journal of Consumer Research. Dans ces travaux, l’équipe a mené une série d'expériences comportementales, en ligne et dans un laboratoire, sur plusieurs années. Les auteurs se sont intéressés aux pressions liées au temps, à l'argent et à la santé mentale, et sur la façon dont elles peuvent toutes nous faire oublier de prendre soin de nous.

Dans une expérience, ils ont montré à des participants une publicité pour un produit fictif et ont mesuré leur niveau d'intérêt. Pour la moitié des adultes, ils ont ajouté un slogan, qui encourageait à consommer le produit avec une intention basée sur le bonheur : "Réservez-vous du temps pour vous" ou "créez un moment spécial", par exemple. Pour savoir si le message était passé, les chercheurs ont demandé aux volontaires de se faire plaisir après avoir vu cette publicité pour voir comment cela affectait leur bonheur.

Lorsque nous sommes très stressés, "nous pouvons plus profiter des petits plaisirs"

D’après les résultats, lorsque les participants se sentaient plus stressés par des finances tendues, des emplois du temps chargés ou de longues listes de choses à faire, ils étaient moins intéressés par le produit mis en avant avec le slogan. Ils ont acheté moins d'articles et se sont montrés moins intéressés à les essayer. Lorsqu’on leur a demandé pourquoi, les adultes ont répondu qu'ils ne seraient pas en mesure de profiter réellement de l'expérience.

Selon les auteurs, les volontaires qui se sentaient initialement stressées étaient beaucoup plus heureux et détendus après s’être fait plaisir. Ils se sentaient moins stressés et moins pris par le temps.

"Lorsque les gens sont anxieux, ils pensent qu'ils ne seront pas en mesure de se concentrer sur le fait de se faire plaisir et qu'ils n'en profiteront donc pas, et ils ne saisissent donc pas les occasions de s'offrir des cadeaux. Cette façon de penser va à l'encontre du bien-être. C'est au moment où nous nous sentons le plus stressés que nous pouvons plus profiter des petits plaisirs", a déclaré Jacqueline Rifkin, auteure des recherches, dans un communiqué.