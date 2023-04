Les prescriptions de nature améliorent la santé physique et mentale

L'ESSENTIEL Les presciptions de nature consistent à recommander à un patient de passer plus de temps dehors. Cela aide à lutter contre la sédentarité ainsi que les effets nocifs de la pollution de l'air, des vagues de chaleur ou encore du stress chronique.

Une analyse de 28 études menées sur le sujet montre qu'être au contact de la nature réduit les risques de maladies cardiovasculaires, de dépression ou encore d'hypertension.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer les modalités les plus efficaces de la prescription de nature.

Royaume-Uni, Canada, Australie… plusieurs pays ont mis en place des programmes pour tester les prescriptions nature. Les médecins y participant ne proposent pas un nouveau médicament ou une nouvelle procédure : ils recommandent à leurs patients de passer plus de temps dehors pour soigner un trouble.

Une équipe de l’université de Nouvelle-Galles du Sud (UNSW Sydney) a épluché 28 études internationales sur les effets de ces dispositifs. Conclusion : n’hésitez pas à suivre les consignes de votre médecin s’il vous a dit d'aller vous promener en forêt ou dans un parc. Cela améliore bien la santé.

Stress, dépression, cœur : le contact avec la nature améliore la santé

Les travaux des chercheurs australiens, publiés aujourd'hui dans The Lancet Planetary Health, ont révélé que les prescriptions de nature ont des bénéfices à la fois pour la santé physique et mentale. Les patients avaient une pression artérielle réduite ainsi que des scores de dépression et d'anxiété plus faibles. Par ailleurs, ils avaient un nombre de pas quotidiens plus élevé, élément important dans la lutte contre la sédentarité.

Se promener régulièrement en forêt, dans les parcs, en bord de mer (ou tout autre lieu non-urbain) réduit les effets néfastes de la pollution de l’air, des vagues de chaleur ou encore du stress chronique. Cette habitude favorise aussi la survenue de comportements sains comme l’activité physique ou la socialisation. "Cela peut aider à prévenir des problèmes tels que la solitude, la dépression et les maladies cardiovasculaires", ajoutent les auteurs dans leur communiqué.

"Cette étude s'appuie sur un programme de recherche à long terme que nous menons, où nous montrons que le contact avec la nature - et les arbres en particulier - est vraiment bon pour renforcer la santé mentale et physique tout au long de notre vie", a expliqué le Pr Xiaoqi Feng qui a dirigé les travaux.

Prescription de nature : il faut trouver les meilleures modalités

Des recherches antérieures de l’expert ont révélé que vivre à proximité de certains types d'espaces verts, peut améliorer la santé. Par exemple, dans une étude portant sur près de 47.000 adultes en Nouvelle-Galles du Sud (NSW), ceux qui vivaient dans des zones avec 30 % ou plus d’espace arboré ont signalé une meilleure santé générale et une détresse psychologique réduite.

"Mais même si vous avez un espace vert de haute qualité comme un parc à proximité, cela ne signifie pas que tout le monde le visitera et en profitera", a reconnu le Pr Feng.

Pour lui, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer comment les prescriptions relatives à la nature pourraient être mises en œuvre : la durée de la prescription, les modalités, les bénéficiaires, les soignants pouvant la délivrer, l’accessibilité…

"Nous ne voulons pas que les prescriptions de nature soient un produit de luxe pour les riches qui ont déjà accès à des plages et à de nombreux espaces verts de haute qualité, a confié le scientifique. Nous voulons ces avantages pour tout le monde."