Médicaments : faire des «bains de nature» réduit les prises

L'ESSENTIEL Plus de 4 millions de personnes souffrent d’asthme en France selon l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm).

Un adulte sur trois est concerné par l’hypertension artérielle (HTA) et seule la moitié le sait, selon l’Inserm.

Le contact avec la nature a de nombreux bienfaits sur la santé mentale et physique. Selon une nouvelle étude, publiée dans la revue BMJ Journals, passer du temps dans des espaces verts pourrait même réduire la consommation de médicaments.

Faire des bains de nature au moins 3 à 4 fois par semaine

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs du Finnish Institute for Health and Welfare ont analysé les données de 16.000 personnes, âgées d’au moins 25 ans et qui habitaient dans trois grandes villes finlandaises. Plus précisément, il s’agissait d’Helsinki, d’Espoo et de Vantaa.

Les participants devaient répondre à des questionnaires sur certaines de leurs habitudes et conditions de vie : présences d’espaces verts à proximité de leur habitation - c’est-à-dire des parcs, des forêts, des plages, etc -, consommation de médicaments au quotidien et exercices physiques réalisés en extérieur, dans ces espaces verts. Ces informations ont été récoltées entre 2015 et 2016.

Forts de ces données, les scientifiques en ont conclu qu’aller dans les espaces verts, ce qu’ils nomment des “bains de nature”, au moins trois ou quatre fois par semaine permettait de réduire la consommation de médicaments.

Une réduction de la prise de psychotropes et autres médicaments

Dans le détail, il y avait une réduction de 33 % de la probabilité de consommer des psychotropes - notamment pour cause d’insomnie ou d’anxiété - en allant au moins trois à quatre fois par semaine dans des espaces verts, comparativement aux participants qui n’y allaient qu’une seule fois.

D’autre part, ils ont aussi observé un bénéfice pour d’autres types de médicaments, notamment ceux pour l’hypertension artérielle et pour l’asthme, avec des réductions de la probabilité d’en consommer qui étaient respectivement de 36 % et de 26 %.

Y-a-t’il des personnes pour qui le contact avec la nature a plus de bénéfices ? Il semblerait, d’après les auteurs, que celles qui ont des revenus plus faibles prendraient moins de médicaments quand elles vont souvent dans des espaces verts. En revanche, ce n’était pas le cas pour les individus qui gagnaient mieux leur vie.

Ainsi, même si vous habitez en ville, il est fortement conseillé de faire des balades dans des espaces verts. Trois ou quatre fois par semaine semble être la bonne fréquence pour limiter la prise de médicaments mais aussi pour réduire les temps de sédentarité et s’aérer l’esprit.