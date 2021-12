Une image de nature suffit-elle à nous faire du bien ?

Si les bienfaits de la nature ne sont plus à démontrer, son impact en milieu urbain peut aussi avoir des effets très étonnant. Regarder régulièrement une image de la nature stimulerait notre mémoire et permettrait de nous apaiser.

Accéder à la nature en milieu urbain

Si de nombreuses études ont été faîtes sur l'intérêt de se promener dans la nature, avoir une vue sur un arbre, marcher ou courir dans un espace vert a des bénéfices significatifs sur le taux d'hormones de stress, la fréquence cardiaque et le bien-être.

D'après une étude suédoise, les patients ayant une vue sur un arbre lors de leur hospitalisation utilisent moins d'anti-douleur et sortiraient même un peu plus tôt de l'hôpital avec moins de complications et de meilleure humeur (1).

Inviter la nature chez soi

Comme nous n'avons pas tous accès rapidement à un coin de verdure, mettre chez soi des images la représentant et écouter des sons issus de la nature peut déjà avoir de nombreux bénéfices et permettre un apaisement. C'est ce qu'une expérience américaine révèle en montrant que regarder un paysage agréable permet d'activer sa créativité et favorise un état de relaxation proche de l'hypnose (2).

C'est semble-t-il notre hippocampe, une structure du cerveau qui permet d'associer les images ou les sons avec des souvenirs antérieurs, qui nous permet d'observer des images de nature en y associant un sentiment agréable. Sans attendre de vous y rendre, vous pouvez déjà recréer ce type d'environnement à la maison et au travail.

Sources :