Dépression : le sport réduit les tentatives de suicide

L'ESSENTIEL Grâce au sport, l’organisme sécrète différentes hormones qui favorisent le bien-être.

Une étude canadienne a observé que l’exercice physique favorise une réduction des tentatives de suicide chez les patients souffrant de malades mentales et/ou physiques.

De nouvelles recherches doivent être réalisées afin d’examiner les effets du sport sur les comportements suicidaires.

Lors d’une activité physique, l’organisme sécrète différentes hormones comme l’endorphine, la dopamine ou l’adrénaline. Ces hormones ont diverses actions sur le corps. Elles diminuent notamment le stress ainsi que les douleurs, améliorent la qualité du sommeil et agissent comme un antidépresseur.

Les effets bénéfiques du sport sur la santé mentale

Dans une nouvelle étude, des chercheurs de la Faculté de médecine de l’université d’Ottawa (Canada) ont observé que l’exercice physique a entraîné une réduction des tentatives de suicide chez des patients souffrant de maladies mentales et/ou physiques. Leur objectif a été de prouver que les personnes touchées par ces pathologies peuvent être motivées à l’idée d’intégrer un programme d’activité physique, contrairement aux idées reçues.

"Ces idées fausses ont conduit les professionnels de santé à sous-prescrire l'exercice physique, ce qui a entraîné une détérioration supplémentaire de la santé mentale et physique des patients", a affirmé le Docteur Nicholas Fabiano, co-auteur de l'étude et résident en psychiatrie. Pour ce scientifique, le sport a une efficacité similaire aux antidépresseurs et aux thérapies cognitivo-comportementales.

Activité physique régulière : une réduction des tentatives de suicide

Pour les besoins de cette recherche, l'équipe a réalisé une méta-analyse de 17 essais cliniques randomisés englobant 1.021 participants. Le trouble le plus souvent inclus était la dépression. Les résultats de ces travaux ont été publiés dans le Journal of Affective Disorders.

D’après les résultats, aucune diminution significative des idées suicidaires n’a été enregistrée entre les les participants ayant suivi une activité physique régulière et les groupes témoins. Toutefois, les tentatives de suicide ont diminué chez les volontaires ayant bénéficié d’un suivi sportif par rapport aux témoins inactifs.

Les chercheurs ont cependant précisé que les résultats de leur étude sont préliminaires. Des recherches supplémentaires et plus vastes sont nécessaires afin de comprendre les effets du sport sur les comportements suicidaires.