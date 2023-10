La santé mentale, une préoccupation qui grimpe chez les Français

L'ESSENTIEL Les Français sont plus d’un tiers (35%) à identifier la santé mentale comme principal sujet d’inquiétude, soit 15 points de plus qu'en 2022.

Les Français sont, à l’échelle internationale, ceux qui jugent le plus leur système de santé comme « débordé » (82%, soit 4 points de plus que l’an dernier et 20 points de plus que la moyenne mondiale).

Sur la question de l’égalité des soins, en revanche, la population est moins unanime : seuls 42% des Français trouvent le système égalitaire, et 36% ne sont pas d’accord avec cette affirmation.

Les Français n’ont jamais autant été préoccupés par la santé mentale. C’est ce qui ressort d’une étude Ipsos* menée auprès de quelque 23.000 citoyens issus de 31 pays, dont 1.000 dans l’Hexagone, à l’aube de la journée mondiale de la santé mentale, mardi 10 octobre.

Parmi les principaux problèmes de santé qu’ils pointent du doigt, si les Français ont, cette année une fois encore, dit être majoritairement préoccupés par le cancer (57 %), ils sont désormais plus d’un tiers (35%) à identifier la santé mentale comme principal sujet d’inquiétude. Preuve que la crainte gagne du terrain, c’est 15 points de plus que l’an dernier. A ce rythme, la France pourrait bientôt rejoindre la moyenne mondiale située à 44%.

Le stress, problème majeur pour 36% de la population

Un trouble psychologique préoccupe en particulier les Français : le stress, problème de santé majeur pour 36% d’entre eux, soit 6 points de plus que la moyenne mondiale. Les personnes interrogées citent ensuite l’obésité (30%) ou encore le Covid qui, après avoir été la plus grande de leurs préoccupations "santé" en 2020 (72%), tombe à seulement 10% aujourd’hui. « 25% de la population a été amenée à prendre des antidépresseurs après les remises en cause dues à la crise sanitaire », rappelle Nissrine Erraji, Directrice de clientèle chez Ipsos Healthcare.

Des soignants jugés plutôt « bons »

Interrogés également sur le fonctionnement de leur système de santé, les Français sont, à l’échelle internationale, ceux qui jugent le plus leur système de santé comme « débordé » (82%, soit 4 points de plus que l’an dernier et 20 points de plus que la moyenne mondiale). Reste que les services de santé (médecins, hôpitaux, examens...) sont plutôt bien vus : la moitié de la population (50%) les juge « bons » voire « très bons », et 57 % sont plutôt d’accord avec le fait que le système de santé tricolore leur prodigue le meilleur traitement (un chiffre en hausse de 7 points depuis 2018).

Un manque de main d’œuvre

Sur la question de l’égalité des soins, en revanche, la population est moins unanime : seuls 42% des Français trouvent le système égalitaire, et 36% ne sont pas d’accord avec cette affirmation. Interrogés sur les possibles raisons du problème, les trois quarts (75%) dénoncent en priorité le manque de main d’œuvre dans le milieu de la santé. Certains ciblent plutôt l’inégal accès aux soins (39%), quand d’autres encore pointent le coût de l’accès aux soins (25%).

Comme à leur habitude, les Français sont assez pessimistes sur l’avenir, même lorsqu’il s’agit de leur système de santé : 46% d’entre eux s’attendent à ce qu’il perde en qualité dans les prochaines années pour eux et leurs familles, contre seulement 10% qui pensent au contraire qu’il va s’améliorer. La France est à ce titre le deuxième pays le plus pessimiste au monde sur ce sujet derrière la Hongrie.

*Méthodologie : Enquête Ipsos conduite en ligne dans 31 pays selon la méthodologie Ipsos Global Advisor. Etude menée entre le 21 juillet et le 4 août 2023, auprès d’un panel de 23 274 adultes interrogés dont 1000 en France.