Santé : 5 bonnes raisons de manger du tofu

L'ESSENTIEL Le tofu est le résultat du caillage du lait de soja.

Il est riche en protéines et pauvre en mauvaises graisses.

Selon une diététicienne, il améliore la santé du cœur, réduit le risque de cancer, aide au développement des muscles, renforce les os et aide à la gestion du poids.

Le tofu n’est pas réservé aux personnes végétariennes. Ce lait de soja caillé est riche en protéines et pauvre en mauvaises graisses. D’après une diététicienne américaine, Natalie Romito, il y a plusieurs bonnes raisons de l’intégrer à son alimentation. Elle en présente cinq sur le site de la clinique Cleveland, un établissement de santé très réputé aux États-Unis.

Pourquoi le tofu est un aliment sain ?

Avant de lister ses bienfaits sur la santé, la diététicienne détaille la composition du tofu. Elle rappelle qu’il contient en moyenne 10 grammes de protéines pour 100 grammes de produit, ce qui en fait "une excellente source de protéines végétales". "Contrairement aux sources animales de protéines comme le bœuf, le tofu ne contient pas de cholestérol", ajoute-t-elle. Les graisses qu’il renferme sont riches en acides gras oméga-3, ce qui contribue à la régulation du cholestérol. "Le tofu vous fournit des quantités élevées de calcium, de manganèse, de fer et de vitamine B5, nécessaires à la décomposition des glucides et des graisses pour produire de l’énergie, souligne cette spécialiste. Et le tofu contient tous les acides aminés essentiels dont votre corps a besoin."

1 - Le tofu améliore la santé cardiaque

Le premier bienfait du tofu sur l'organisme concerne la santé cardiaque. Le soja, dont il est issu, est riche en isoflavones. Ce composé de la famille des flavonoïdes aide à réduire la tension artérielle. "Une étude de 2020 a révélé que les personnes qui mangeaient une portion de tofu chaque semaine avaient un risque de maladie cardiaque réduit de 18 % par rapport à celles qui n’en mangeaient pas", explique Natalie Romito. Une autre recherche a démontré que la consommation de produits à base de soja, au minimum quatre fois par semaine, était associée à une diminution du risque de crise cardiaque.

2 - Le tofu est associé à une réduction du risque de cancer

Des scientifiques avaient émis des craintes sur l’impact du soja sur le risque de cancer. "Les isoflavones imitent les œstrogènes, il y avait donc des incertitudes quant à un lien potentiel entre le soja et le cancer du sein", développe Natalie Romito. Mais elle explique que, depuis, de nombreuses études ont démontré une relation inverse entre cancer et soja : elles prouvent que manger des produits à base de soja peut réduire le risque de cancer du sein, du poumon et de la prostate.

3 - Le tofu est bon pour les muscles

Le troisième effet positif du tofu sur la santé concerne les muscles. "Il contient les neuf acides aminés essentiels dont votre corps a besoin pour bien fonctionner, affirme la diététicienne. Votre corps utilise les acides aminés contenus dans les protéines pour réparer les tissus, transporter les nutriments et développer les muscles."

4 - Le tofu renforce les os

Le tofu contient aussi du calcium et du magnésium : or ces deux minéraux participent à la bonne santé osseuse. "Les aliments riches en calcium et en magnésium peuvent prévenir la perte osseuse et l’ostéoporose", indique-t-elle.

5 - Le tofu aide à maintenir son poids de forme

La richesse en protéines du tofu est aussi bonne pour la gestion du poids. Natalie Romito explique que ces nutriments peuvent aider à perdre des kilos ou à maintenir son poids de forme. "Il faut plus de temps pour que le corps décompose les protéines, et donc cela permet de brûler plus de calories, analyse la spécialiste. En conséquence, vous vous sentez rassasié plus longtemps, ce qui peut vous aider à maintenir un poids santé."