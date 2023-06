L'isolement social impacte la santé des os

L'ESSENTIEL Selon une étude présentée lors du congrès de l'Endocrine Society à Chicago, l'isolement social peut avoir un impact négatif sur la santé des os.

Les travaux menés sur des souris pendant 4 semaines indiquent que seule la santé osseuse des mâles serait touchée par cet effet négatif.

Les chercheurs ont prévu de mener de nouvelles expériences pour "comprendre comment ces découvertes se traduisent dans les populations humaines".

L'isolement social est une réalité qui affecte un nombre croissant de personnes dans le monde. La pandémie de la Covid-19 et les mesures de confinement mises en place pour limiter la propagation de la maladie, ont mis cette problématique en exergue. Or, cette solitude, qui provoque un stress psychosocial important, peut avoir de nombreux effets indésirables sur l'organisme, comme favoriser des troubles de santé mentale et des maladies cardiovasculaires ou encore une augmentation du risque de décès prématuré. Mais la liste ne s'arrêterait pas là... une nouvelle étude montre que l'isolement social impacte aussi les os.

Isolement social : une densité osseuse réduite chez les mâles

Les travaux ont été menés par des chercheurs du MaineHealth Institute for Research (USA) et présentés lors du congrès annuel ENDO 2023 tenu du 15 au 18 juin 2023. Les scientifiques ont exposé des souris adultes à l'isolement social, c'est-à-dire un rongeur par cage, tandis que d'autres étaient dans un logement groupé (quatre par cage). Ces conditions d'habitation étaient maintenues pendant quatre semaines, après quoi la qualité des os des rongeurs a été mesurée.

Les résultats ont montré que chez les mâles isolés socialement, une réduction de la qualité osseuse se manifestait, avec notamment une densité minérale osseuse moindre. Chez les femelles, aucun impact n'a en revanche été observé.

"Globalement, nos données suggèrent que l'isolement social a un effet négatif dramatique sur les os chez les souris mâles, mais il peut fonctionner par différents mécanismes ou dans un laps de temps différent chez les femelles", indique la Pr Rebecca Mountain, l'auteure principale de l'étude, dans un communiqué.

Perte osseuse et solitude : des recherches futures nécessaires afin de mieux comprendre

L'experte et son équipe espèrent poursuivre leurs recherches à l'avenir et explorer les effets de l'isolement social sur la santé humaine. Ils souhaitent entre autres comprendre les mécanismes à l'origine de la perte osseuse observée chez les souris mâles et vérifier s'ils sont aussi observés chez l'homme.

"Notre travail fournit des informations essentielles sur les effets de l'isolement sur les os et a des implications cliniques clés alors que nous sommes aux prises avec les effets à long terme sur la santé de l'augmentation de l'isolement social lié à la pandémie de Covid-19", explique la scientifique dans le communiqué transmis par Newswise.