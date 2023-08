Seniors : quelle est la température idéale pour bien dormir ?

L'ESSENTIEL La température de la chambre peut avoir un impact sur la qualité du sommeil.

Pour les personnes âgées, la température idéale serait comprise entre 20 et 25°C.

Mais cela peut varier au fil du temps et selon les individus.

Un sommeil de qualité est primordial pour être en bonne santé. De nombreux facteurs peuvent l’affecter. Dans une étude récente, un chercheur de l’université d’Harvard, Amir Baniassadi, s’est intéressé aux effets de la température de la chambre sur la qualité du sommeil chez les personnes âgées. Il constate qu’à partir d’un certain seuil, elle rend le sommeil moins réparateur. Ses résultats ont été publiés dans Science of the Total Environment.

Sommeil : en quoi la température peut l’influencer ?

"Le sommeil a des conséquences importantes sur notre santé et nos fonctions quotidiennes, rappelle l’auteur dans un communiqué. À mesure que nous vieillissons, nos habitudes de sommeil changent : il nous arrive de nous réveiller plusieurs fois dans la nuit ou bien plus tôt le matin. Parfois, nous avons l’impression de ne pas dormir aussi profondément qu’avant. " Or, il précise que ces changements d’habitude de sommeil peuvent perturber notre fonction cognitive ou notre santé en général, il est donc primordial de connaître les facteurs qui peuvent agir sur la qualité du sommeil chez les personnes âgées.

"Le sommeil a tendance à être plus facile et est souvent plus profond et plus réparateur dans un environnement plus frais", observe ce chercheur. Lorsque nous nous endormons, la température de notre corps baisse, ainsi, un environnement trop chaud peut interférer avec le sommeil. "Mes recherches récentes ont exploré la manière dont ces tendances biologiques interagissent avec notre environnement physique, en se concentrant spécifiquement sur l’impact de la température ambiante nocturne sur la qualité du sommeil chez les personnes âgées", développe le spécialiste.

Température et sommeil : des besoins qui évoluent

Dans un premier temps, le scientifique a travaillé sur des données préalablement récoltées, puis il a testé ses hypothèses dans un essai. Pendant environ un an et demi, il a suivi la qualité du sommeil et la température ambiante chez 50 personnes âgées. Amir Baniassadi a constaté que la qualité du sommeil des participants était meilleure lorsque leur chambre était à une température comprise entre 20 et 25°C, et qu’elle diminuait au-delà. "Cependant, j'ai trouvé de grandes différences entre les individus, ce qui signifie que chaque personne a sa propre plage de température optimale pour le sommeil, qui peut même changer avec le temps", ajoute le chercheur.

Réchauffement climatique : un impact sur notre sommeil ?

Pour les personnes âgées, il est donc important de veiller à garder une température inférieure à 25°C. Mais comment faire lorsque la température extérieure est très élevée, comme c’était le cas dans certaines régions ces dernières semaines ? Pour Amir Baniassadi, cette question est l’un des enjeux des années à venir. "L'étude souligne l'impact potentiel du changement climatique sur la qualité du sommeil des personnes âgées, en particulier celles ayant un statut socio-économique inférieur", affirme-t-il. Il recommande de maintenir, dans la mesure du possible, l’intérieur de son logement au frais, et d’essayer différentes configurations avec la climatisation ou un ventilateur, pour trouver sa température idéale pour dormir. Aussi, il rappelle qu’il est important d’être bien hydraté, de porter des vêtements légers la nuit et d’adopter une alimentation équilibrée.