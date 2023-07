Sommeil : sa qualité et sa durée varient selon les pays

Le manque de sommeil est un problème de santé publique majeur, ayant des répercussions importantes sur la santé physique et psychique. Toutefois, le bruit, la luminosité, la température ou encore le stress ne seraient pas les seuls composants pouvant impacter le temps passé dans les bras de Morphée. Selon une nouvelle étude, menée par des chercheurs du Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) et de Nokia Bell Labs au Royaume-Uni, il semblerait que le sommeil soit également influencé par des facteurs culturels propres à chaque pays.

Sommeil : des variations importantes selon les cultures des pays

Pour observer la qualité du sommeil à travers le monde, les chercheurs ont utilisé des montres intelligentes disponibles dans le commerce pour enregistrer les activités de plus de 30.000 personnes dans 11 pays. Au total, 52 millions de journaux de sommeil ont été analysés sur une période de quatre ans, permettant aux scientifiques d'étudier les habitudes de sommeil spécifiques à chaque nation.

Globalement, le temps de sommeil moyen était de 7h42 et l'heure du coucher tournait autour de minuit. Toutefois, il y a des différences selon les cultures. Si l'heure du réveil était assez similaire sur l'ensemble du globe, le moment où les gens se mettent au lit variait considérablement. Les pays présentant un indice d'individualisme plus élevé (les activités et relations personnelles primes sur le groupe) avaient des durées de sommeil nettement plus longues et avaient tendance à se coucher tôt. Les pays à revenu élevé, plus particulièrement ceux avec des cultures collectivistes (c'est-à-dire où les activités sociales sont importantes comme le Japon et l'Espagne), avaient tendance à avoir des horaires de coucher plus tardifs.

"Les pays ayant des scores de collectivisme élevés, c'est-à-dire des valeurs IDV faibles, peuvent avoir des obligations sociales plus fortes la nuit, ce qui peut conduire à une durée de sommeil plus courte. Par exemple, l'accent culturel mis sur l'harmonie sociale et les obligations de groupe dans les cultures collectivistes peut créer des attentes plus fortes en matière d'engagement social ou d'activités nocturnes, ce qui peut à son tour avoir un impact sur les comportements de sommeil des individus", écrivent les auteurs dans leur article paru dans la revue Scientific Reports de Nature.

Le Japon avait la durée totale de sommeil la plus courte (moins de 7 heures), tandis que la Finlande avait la plus longue (8 heures).

L'impact de l'activité physique sur le sommeil dépend aussi du pays

L'étude s'est également penchée sur le lien entre le sport et le sommeil. Les chercheurs ont découvert que l'augmentation de l'activité physique quotidienne pouvait améliorer la qualité du sommeil en réduisant le temps nécessaire pour s'endormir et se réveiller. Cependant, l'effet de l'exercice variait selon les pays, avec des effets plus prononcés observés dans certains pays comme les États-Unis et la Finlande.

"Bien qu'il soit fascinant de voir qu'une société peut jouer un rôle dans la détermination de la quantité et de la qualité du sommeil d'un individu avec des données à grande échelle, l'importance de cette étude est que il montre quantitativement que même au sein d'une même culture (pays), les efforts individuels tels que l'exercice quotidien peuvent avoir un impact positif sur la quantité et la qualité du sommeil", assure dans un communiqué Sungkyu Park, premier auteur des travaux.

Sa collègue Meeyoung Cha ajoute : "afin d'assurer un sommeil suffisant et d'améliorer la qualité du sommeil dans une société vieillissante, non seulement des efforts individuels mais aussi un soutien social doivent être fournis".