Les personnes âgées sont plus facilement distraites

L'ESSENTIEL Lors d'une tâche physique exigeant un effort cognitif, comme conduire une voiture, les adultes plus âgés sont plus susceptibles que les jeunes adultes d'être distraits par des éléments sans rapport avec la tâche à accomplir, ont remarqué des chercheurs.

Cela est dû au fait que la vieillesse diminue la mémoire à court terme et la capacité d’un individu à se concentrer sur une tâche spécifique.

En France, il n’y pas encore d’obligation de contrôle d’aptitude à la conduite pour les personnes âgées.

Voilà une étude qui pourrait faire avancer le débat autour de l’examen médical obligatoire pour le permis de conduire des séniors : des chercheurs américains ont mis en évidence le déclin de la mémoire à court terme et du contrôle cognitif lié à l'âge. Ces capacités diminuées peuvent affecter la conduite, par exemple.

Vieillissement : elle impacte la faculté de se concentrer

D’après l’étude publiée dans la revue Psychology and Aging, les adultes plus âgés sont plus susceptibles que les jeunes adultes d'être distraits par des éléments sans rapport avec la tâche à accomplir. En effet, la cognition et l’action sont sensibles aux effets du vieillissement, soulignent les auteurs :

"Notre étude a révélé que, par rapport aux adultes plus jeunes, les personnes âgées sont moins susceptibles d'ignorer les distractions dans leur environnement lorsqu'elles effectuent simultanément une tâche cognitive et une tâche physique exigeant un effort. Le fait d'ignorer des éléments non pertinents pour la tâche diminue avec l'âge et cette diminution est plus importante lorsque l'on effectue simultanément une tâche physique, ce qui est fréquent dans la vie quotidienne", explique Lilian Azer, étudiante diplômée et premier auteur de l'article.

Avec l'âge, la mémoire diminue et les distractions augmentent

Et plus la tâche est ardue et/ou les distractions plus nombreuses, plus les différences liées à l'âge peuvent être amplifiées. C’est ce qu’ont remarqué les scientifiques lors d’une expérience de mémoire à court terme menée sur 19 personnes, âgées de 65 à 86 ans, qui reproduisait ce qu’il peut se passer sur la route : "Nous avons constaté qu'en cas d'effort physique important, les personnes âgées étaient moins susceptibles d'ignorer les informations distrayantes et de se concentrer sur les informations pertinentes pour la tâche", a déclaré M. Azer. "Nos résultats suggèrent que les personnes âgées pourraient être plus distraites.”

Ils l’expliquent par le fait que l’âge impacte la mémoire de travail et le contrôle inhibiteur : "La mémoire de travail, parfois appelée mémoire à court terme, est un processus cognitif essentiel qui permet de conserver des informations tout en s'engageant dans des activités mentales en cours. Le contrôle inhibiteur est la capacité d'ignorer les informations distrayantes non pertinentes pour une tâche tout en se concentrant sur les informations pertinentes pour la tâche”, écrivent les auteurs.

S'ils font donc partie d’un vieillissement cognitif normal, ils peuvent être amplifiés dans des cas comme la conduite, qui demande d’utiliser les deux fonctions.

Vers un examen médical d'aptitude à la conduite obligatoire pour les personnes âgées ?

Cette découverte pourrait avoir un impact sur la question du contrôle obligatoire d’aptitude à la conduite après un certain âge, qui est le combat mené par Pauline Déroulède.

La championne de France de tennis fauteuil a en effet été violemment percutée en 2018 par une voiture conduite par un homme âgé de 92 ans, qui avait confondu la pédale de frein avec celle de l’accélérateur. Projetée à plusieurs mètres, elle avait perdu sa jambe gauche.

Elle a été à l’origine de campagnes chocs visant à rendre obligatoire un examen médical pour le permis de conduire des séniors afin d’éviter les accidents.