Brain tapping : cette méthode pour s’endormir en quelques minutes

L'ESSENTIEL Le brain tapping ou "Emotional Freedom Technique" est une méthode pour s’endormir.

Celle-ci consiste à se tapoter le visage et le corps sur certaines zones en se répétant des phrases qui favorisent l’endormissement.

Si le problème d’endormissement persiste, il faut consulter un médecin.

25 % des Français ont du mal à s’endormir au moins quatre à cinq fois par semaine selon un sondage Ipsos. Mais des internautes ont peut-être trouvé la solution. Depuis quelques semaines, plusieurs vidéos publiées sur le réseau social TikTok plébiscitent une nouvelle méthode pour mieux s’endormir : le brain tapping - tapotement cérébral en français - ou "Emotional Freedom Technique" (EFT) pour technique de libération émotionnelle.

Une méthode pour mieux s’endormir

L’EFT est une méthode psycho-énergétique utilisée par des psychologues. Le principe est simple et donc accessible à tous : se tapoter le visage et le corps avant de dormir en se répétant des phrases clés comme “même si je me sens angoissé, je me détends et me concentre sur cet instant” ou “je me libère de mes tensions et m'endors”.

“Je l'utilise très régulièrement pour aider des personnes souffrant d'insomnies chroniques, explique Camille Junot, psychologue pour l'Institut National du Sommeil et de la Vigilance (INSV), à Madame Figaro. De nombreuses études scientifiques prouvent que le geste agit sur l'amygdale, la partie du cerveau qui évalue les événements auxquels nous sommes exposés pour activer ou non les mécanismes physiologiques de stress. (...) Tapoter doucement ces points permet de lui envoyer un signal rassurant, ce qui prévient l'apparition des symptômes du stress et favorise l'endormissement."

Identifier les causes d’un mauvais sommeil pour les traiter

Selon une étude publiée en 2019, l’EFT permet de réduire l’anxiété mais aussi de lutter contre la dépression, les phobies et les troubles du stress post-traumatique (TSPT). Néanmoins, certains patients sont plus réceptifs que d’autres. Comme le rappelle Camille Junot, “il est important d'identifier la cause émotionnelle de l'insomnie pour pouvoir y remédier.”

Selon l’Assurance maladie, pour favoriser le sommeil, il est conseillé de limiter le bruit et la lumière dans la chambre à coucher, de l’aérer et de ne pas la chauffer au-delà de 18 °C-19 °C. Si le problème persiste, il faut en parler avec son médecin généraliste qui trouvera la bonne méthode pour vous aider.