Cancer : des médicaments faits à partir de ces légumes pourraient nous soigner

L'ESSENTIEL En 2020, environ 19 millions de cas de cancer ont été diagnostiqués dans le monde.

C’est l’une des principales causes de décès en France.

Les légumes sont bons pour la santé, et ils pourraient bientôt nous aider à venir à bout des tumeurs. Dans une étude parue dans la revue spécialisée Frontiers in Pharmacology, des chercheurs montrent que des composés présents dans les tomates, les aubergines et les pommes de terre pourraient être utilisés dans le traitement du cancer. "Les scientifiques du monde entier sont en permanence à la recherche de médicaments qui seront mortels pour les cellules cancéreuses, mais en même temps sans danger pour les cellules saines", explique Magdalena Winkiel, directrice de cette nouvelle étude. Les composés présents dans les légumes pourraient remplir ces deux objectifs, à condition de les utiliser au bon dosage.

Les composés des plantes, bénéfiques ou toxiques contre le cancer ?

"Il peut être utile de revenir aux plantes médicinales qui ont été utilisées il y a des années avec succès dans le traitement de diverses affections, poursuit la scientifique. Je pense que cela vaut la peine de réexaminer leurs propriétés et peut-être de redécouvrir leur potentiel." Dans cette optique, Magdalena Winkiel et son équipe ont analysé les différentes études scientifiques consacrées à cinq glycoalcaloïdes, le nom donné aux composés bioactifs des légumes : la solanine, la chaconine, la solasonine, la solamargine et la tomatine. Ils sont présents dans les pommes de terre, les tomates et les aubergines, mais peuvent devenir toxiques "à cause des alcaloïdes qu'ils produisent comme défense contre les animaux qui mangent des plantes", précisent les auteurs.

Légumes : les glycoalcaloïdes empêchent la croissance des cellules cancéreuses

Lorsqu’ils sont utilisés au bon dosage, ces composés ont divers effets bénéfiques dans la lutte contre le cancer. En effet, les glycoalcaloïdes inhibent la croissance des cellules cancéreuses et peuvent aider à les tuer. "Ce sont des domaines cibles clés pour contrôler le cancer et améliorer les pronostics des patients, ils ont donc un énorme potentiel pour les futurs traitements", relèvent les scientifiques de l’université Adam Mickiewicz de Poznan, en Pologne.

Selon les différentes études analysées par les chercheurs, la solanine, présente dans les pommes de terre, empêche certains produits chimiques potentiellement cancérigènes de se transformer en agents cancérigènes dans le corps. Elle inhibe aussi les métastases et peut éliminer les cellules leucémiques. Quant à la chaconine, aussi présente dans la pomme de terre, elle a des effets anti-inflammatoires. La solamargine, issue des aubergines, empêche les cellules cancéreuses du foie de se reproduire, mais elle serait aussi capable de cibler les cellules souches du cancer, impliquées dans la résistance aux médicaments, comme la solasonine, présente dans les solanacées, dont la pomme de terre et l’aubergine. Enfin, la tomatine, présente dans la tomate, participe à la régulation du cycle des cellules, et aider à l’élimination des cellules cancéreuses.

Cancer : "la thérapie combinée augmentera l'efficacité de ces traitements"

Ces différents effets des plantes sur les cellules cancéreuses intéressent les chercheurs pour mettre au point des traitements complémentaires. "Nous ne pouvons pas remplacer les médicaments anticancéreux utilisés de nos jours, mais peut-être que la thérapie combinée augmentera l'efficacité de ces traitements", soulève Magdalena Winkiel. Avant cela, il faudra réaliser de nouvelles analyses détaillées sur les effets des glycoalcaloïdes et leur application dans des traitements anti-cancer, pour trouver une manière de les utiliser en toute sécurité.