Comment aider un enfant qui a peur du noir ?

L'ESSENTIEL La peur du noir peut empêcher l’enfant de dormir correctement et suffisamment.

Or, le manque de sommeil peut entraîner des problèmes de santé ou de comportement.

Et si un monstre arrivait pendant mon sommeil ? Et si une sorcière sortait de mon armoire ? Les enfants se posent parfois ce genre de questions avant de dormir. Si elles reflètent leur imagination débordante, elles peuvent aussi révéler une vraie peur de l’obscurité. Celle-ci n’est pas insurmontable, mais elle peut être difficile à gérer pour les parents. Des spécialistes de la clinique de Cleveland, aux États-Unis, donnent six conseils pour aider les enfants à s'en débarrasser.

Comprendre la peur du noir chez l’enfant, sans la renforcer

Pour Laura O’Connor, pédiatre, il est important d’aller aux racines de la peur. "Posez des questions ouvertes pour permettre à votre enfant de vous dire ce qui déclenche sa peur", explique-t-elle. L’objectif est d’identifier la peur et de réussir à la nommer. "Lorsqu'un enfant a peur, cela peut le soulager de la partager avec quelqu’un, ajoute-t-elle. Se sentir entendu peut les aider à se débarrasser du poids de cette peur." Pour le parent, c’est aussi une manière d’offrir un soutien spécifique à ce dont ils ont peur.

Une fois la peur identifiée, il faut veiller à utiliser la bonne méthode pour rassurer l’enfant. Parfois, en voulant bien faire, on consolide les craintes des plus petits. Par exemple, promettre de débarrasser la chambre des monstres ou inspecter le placard à la recherche de créatures participe à renforcer la peur. "Si vous reconnaissez que l'être qui provoque la peur existe, votre enfant peut être amené à croire qu'il y a vraiment de quoi s’inquiéter", explique la spécialiste. Elle recommande de dire des phrases comme : "Je comprends que tu aies peur du noir et que tu penses que Frankenstein va entrer par ta fenêtre, mais Frankenstein n'existe pas, il ne peut pas te faire de mal."

La chambre, un lieu de refuge pour l’enfant

Mieux vaut également rejoindre l’enfant dans sa chambre pour le réconforter plutôt que le laisser vous rejoindre. "Lorsque vous restez dans les parages ou que vous les laissez entrer dans votre chambre, cela renforce l'idée qu'il y a quelque chose à craindre", précise-t-elle.

La peur du noir se combat aussi pendant la journée. Pour la pédiatre, la confiance en soi aide l’enfant à surmonter ses peurs. Des activités ou des jeux dans la journée peuvent l’aider à développer sa confiance en lui.

Des astuces pour dépasser la peur du noir

Dr O'Connor recommande de mettre en place une routine pour le coucher. Dans les 30 à 60 min qui précèdent l’heure du lit, il est important de ne pas stimuler la peur de l’enfant, avec des images, vidéos ou musiques susceptibles d’effrayer l’enfant. À l’inverse, un bain, une histoire ou des puzzles peuvent l’aider à aborder la nuit avec sérénité.

Lorsque la peur résiste malgré ces différentes techniques, il est possible d’aider l’enfant avec un objet qui le rassure : une peluche par exemple, ou une lumière. "Certains enfants qui ont peur du noir retrouvent un sentiment de sécurité grâce à une veilleuse ou à un éclairage très faible dans leur chambre", précise la spécialiste. Parfois, laisser la porte légèrement entrouverte suffit à rassurer les plus petits.