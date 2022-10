Les enfants en bas âge actifs ont de meilleures performances cognitives

L'ESSENTIEL Les nourrissons qui ne se déplacent pas encore devraient être placés 30 minutes au moins en position couchée, réparties tout au long de la journée pendant le temps de veille.

Les enfants de 1 à 2 ans ne devraient pas être immobilisés plus d’une heure d’affilée (dans un landau, une poussette, une chaise haute ou sur le dos d’un adulte) ni rester assis longtemps.

Sur une journée de 24 heures, les nourrissons, âgés de moins de 12 mois, et les enfants de 1 à 2 ans devraient être physiquement actifs plusieurs fois par jour de diverses manières, selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Récemment, des chercheurs de l’université de l’Illinois à Urbana-Champaign (États-Unis) ont révélé que plus d'activité physique et moins de temps passé devant un écran étaient liés à une meilleure fonction exécutive chez les enfants en bas âge.

Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques ont réalisé une étude publiée dans la revue The Journal of Pediatrics. Leur objectif ? Savoir si le respect des recommandations de l'American Academy of Pediatrics en matière d'alimentation et d'activité physique avait un lien avec la capacité des tout-petits à se souvenir, à planifier, à prêter attention, à passer d'une tâche à l'autre et à gérer leurs propres émotions et comportements. Cette série de compétences est connue sous le nom de "fonction exécutive".

"La fonction exécutive correspond à votre capacité à adopter des comportements dirigés vers un objectif. Il comprend des capacités telles que le contrôle inhibiteur, qui vous permet de gérer vos pensées, vos émotions et votre comportement ; la mémoire de travail, grâce à laquelle vous êtes capable de garder des informations à l'esprit suffisamment longtemps pour accomplir une tâche ; et la flexibilité cognitive, l'habileté avec laquelle vous passez d'une tâche à une autre ou à des demandes concurrentes", a expliqué Naiman Khan, auteur des travaux, dans un communiqué.

Les enfants en bas âge devraient être physiquement actifs tous les jours

Dans le cadre des recherches, l’équipe a recruté 352 familles. Les parents des enfants de 24 mois ont dû remplir un questionnaire conçu pour mesurer la fonction exécutive des tout-petits. Ils devaient évaluer la capacité de leur enfant à planifier et organiser leurs pensées, à gérer leurs émotions, à faire face à leurs impulsions, à se souvenir des informations et à porter son attention sur d'autres tâches. Les parents ont également dû donner des informations sur le régime alimentaire, le temps d’écran et la pratique d’une activité physique de leurs jeunes enfants.

D’après les résultats, les tout-petits qui passaient moins de 60 minutes par jour devant un écran et bougeaient tout au long de la journée avaient une meilleure fonction exécutive, une meilleure maîtrise d’eux et une meilleure mémoire. "L'influence de l'adoption de comportements sains sur les capacités cognitives semble être évidente dès la petite enfance, en particulier pour les comportements liés à l'activité physique et à la sédentarité", a conclu Naiman Khan.