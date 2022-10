La pollution de l’air affecte le cerveau des enfants

L'ESSENTIEL 40.000 personnes décèdent chaque année des conséquences de la pollution de l’air, selon Santé publique France.

Comme pour les adultes, la pollution a des conséquences à court et à long terme sur la santé des enfants.

Le cerveau du nourrisson est vulnérable à la pollution de l'air non seulement pendant la grossesse, mais aussi durant la petite enfance.

Une nouvelle étude, publiée dans la revue Environmental Pollution, ajoute encore une ombre au tableau déjà bien noir des effets de la pollution de l’air sur la santé des enfants. De précédentes recherches avaient récemment démontré qu’elle augmentait leur risque de développer de l’asthme, des troubles mentaux, de l’autisme et des problèmes cardiaques. Cette fois, c’est son impact sur le cerveau qui est épinglé. L'exposition à la pollution de l'air modifierait sensiblement la taille et la structure du cerveau des enfants.

L'exposition aux particules fines modifie la taille d'une zone du cerveau

La pollution de l'air a un impact important sur les connexions cérébrales chez les enfants au cours des 8,5 premières années de leur vie, mais leur cerveau subit déjà de grands changements avant l'âge de cinq ans. Les chercheurs de l'Institut de santé mondiale de Barcelone (ISGlobal) ajoutent que le cerveau du nourrisson est vulnérable à la pollution de l'air non seulement pendant la grossesse, mais aussi durant la petite enfance.

"L'aspect novateur de la présente étude est qu'elle a identifié des périodes de sensibilité à la pollution de l'air. Nous avons mesuré l'exposition à l'aide d'une échelle de temps plus fine en analysant les données mois par mois, contrairement aux études précédentes", a déclaré Anne-Claire Binter, chercheuse à l’ISGlobal et auteure principale de l'étude, dans un communiqué.

L'exposition aux particules fines a affecté le volume du putamen, une zone du cerveau impliquée dans la fonction motrice, l'apprentissage, entre autres fonctions essentielles. Plus un enfant était exposé à des particules fines, en particulier au cours des deux premières années de sa vie, plus la taille du putamen était grande à la préadolescence. "Un putamen plus gros a été associé à certains troubles psychiatriques (schizophrénie, troubles du spectre autistique et troubles du spectre obsessionnel-compulsif)", explique Anne-Claire Binter.

La pollution de l'air cause des changements dans la substance blanche du cerveau

Des niveaux plus élevés de pollution de l'air étaient également corrélés à des modifications des microstructures de la substance blanche du cerveau des enfants. Les zones de la substance blanche sont impliquées dans des processus cognitifs comme l'apprentissage et la résolution de problèmes. Des précédentes études ont établi un lien entre des changements anormaux dans les structures de la substance blanche et des symptômes de dépression, d'anxiété et de troubles du spectre autistique.

Pour parvenir à ces résultats, l'équipe d’Anne-Claire Binter a analysé les données de 3.515 enfants. Les chercheurs ont estimé les niveaux quotidiens de pollution (y compris la pollution de l’air intérieur) auxquels ont été exposés chaque enfant durant la grossesse de leur mère et jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 8,5 ans. Lorsque les enfants avaient entre 9 et 12 ans, ils ont subi des IRM cérébrales pour examiner la connectivité structurelle et le volume de diverses structures cérébrales.