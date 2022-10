Mon enfant a peur des mascottes, que faire ?

L'ESSENTIEL Jusqu'à 4 ans environ, l'imagination des enfants peut se mélanger à leur réalité.

Ils peuvent percevoir les personnes déguisées comme des menaces et un danger pour eux.

Il ne faut surtout pas leur mettre la pression ou se moquer de leur peur car elle est bien réelle.

Que ce soit dans un centre commercial, un parc d'attraction, ou encore à l'approche des fêtes de fin d'année, les enfants sont confrontés à des personnages en costume qui peuvent les impressionner et même parfois leur faire peur. Il s'agit pourtant d'une réaction tout à fait normale, surtout chez les plus petits.

Pourquoi mon enfant a-t-il peur ?

Jusqu'à l'âge de 4 ans environ, les enfants ont une imagination débordante très vive qui peut se mélanger avec leur réalité. Ils perçoivent alors ce type de personnage avec des expressions très exagérées comme étant potentiellement une menace et un danger. À cet âge, ils ne savent d'ailleurs pas toujours exactement ce qui leur fait peur et comment l'exprimer, ce qui intensifie leur réaction.

Comment réagir quand mon enfant a peur d'une mascotte ?

Pour ne pas traumatiser votre enfant et le rassurer suffisamment, n'hésitez pas dans un premier temps à adopter un comportement calme pour ne pas ajouter à sa peur. Parlez-lui pour le distraire et le ramener au présent en normalisant l'événement et proposez-lui des alternatives comme par exemple d'aller voir le personnage ensemble.

Surtout évitez d'insister, de lui mettre la pression, et encore moins de vous moquer de lui car sa peur est bel et bien réelle et il ne sait pas encore prendre du recul sur ses émotions.

Avant de vous rendre dans un endroit où vous savez qu'il sera confronté à ce type de mascotte, préparez-le afin d'éviter la surprise et l'inconnu. Vous pouvez aussi lui montrer des photos, ou lire des histoires autour de ce personnage, voire même vous déguiser comme lui pour l'aider à interagir à travers le jeu.

Enfin, faites preuve de patience et de compréhension en y allant progressivement et à son rythme pour qu'il puisse appréhender sa peur.

En savoir plus : "Le monstre qui n'aimait pas faire peur" de Séverine de La Croix.