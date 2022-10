Bonne mémoire : les nouveaux environnements peuvent stimuler la mémorisation

L'ESSENTIEL Il existe cinq types de mémoire qui reposent sur des réseaux neuronaux différents.

Les émotions, l’hygiène de vie ou encore le contexte social influencent notre mémoire.

S’enfermer dans sa chambre pour réviser ou rester dans son coin préféré de la bibliothèque avant un examen n’est pas un choix judicieux, selon la neuroscientifique Judith Schomaker. Avec des chercheurs de l’université de Leyde (Pays-Bas), elle a découvert que le fait d’explorer un nouvel endroit était bénéfique pour la mémoire. Pour parvenir à cette conclusion, ils ont réalisé une étude publiée dans la revue Scientific Reports.

"Il a été démontré que l'exploration d'un nouvel environnement favorise la formation de la mémoire chez les adultes en bonne santé. Des recherches menées sur des animaux ont suggéré que ces stimulations de la mémoire induites par la nouveauté sont médiées par la dopamine de l'hippocampe. On sait que le système dopaminergique se développe et se détériore tout au long de la vie, mais jusqu'à présent, les effets d’un nouveau lieu sur la mémoire tout au long de la vie n'ont pas encore été étudiés", ont écrit les auteurs.

Mémoire : 439 personnes ont exploré divers environnements

Dans le cadre des travaux, l’équipe a recruté 439 personnes âgées de 8 à 67 ans. Ils ont demandé à des enfants, des adolescents, des adultes plus jeunes et plus âgés d'explorer virtuellement de nouveaux environnements et des endroits familiers afin de déterminer les effets de la "nouveauté spatiale" sur la mémoire.

Les scientifiques leur ont fait explorer deux fois une forêt. La moitié des participants a traversé deux fois le même environnement, le reste a visité un nouveau lieu lors de la deuxième fois. Les volontaires ont ensuite été soumis à une série de tests, dont la mémorisation d'une suite de mots.

Nouvel environnement : les jeunes se souvenaient mieux des mots

D’après les résultats, les adolescents et les jeunes adultes qui avaient exploré un nouvel environnement se souvenaient mieux de la liste de mots. Les auteurs ont aussi constaté que les participants qui s’étaient éloignés et rendus dans un autre lieu sans y être invités se souvenaient également mieux des mots, que les personnes qui étaient restés sur le chemin.

"Après avoir exploré un nouvel environnement, vous avez le plus de chances de vous souvenir de ce que vous avez appris. Alors sortez, de préférence dans un endroit où vous n'êtes jamais allé auparavant", a déclaré Judith Schomaker dans un communiqué. Selon les scientifiques, cet effet de nouveauté n’a pas été observé chez les personnes âgées. "Plus vous vieillissez, moins votre mémoire bénéficie d'un nouvel environnement", ont-ils précisé.

Une meilleure mémoire grâce à la dopamine

Les auteurs ont suggéré que les jeunes ayant exploré un nouvel environnement la deuxième fois s’étaient mieux souvenues des mots grâce au système de dopamine. Pour rappel, la dopamine est un neurotransmetteur libéré par le cerveau. "Un nouvel environnement booste votre dopamine, qui est projetée vers l'hippocampe, la zone du cerveau liée à l'apprentissage. (…) Chez les personnes âgées, le système dopaminergique est en déclin et chez les enfants, ce système est encore en développement, ce qui pourrait expliquer pourquoi la nouveauté n'a pas d'effet de renforcement de la mémoire chez eux", a expliqué Judith Schomaker.