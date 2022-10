Les femmes ont-elles une meilleure mémoire que les hommes ?

L'ESSENTIEL Plus de 900 000 personnes sont atteintes de la maladie d'Alzheimer, en France.

60 % des malades sont des femmes.

Qui a la meilleure mémoire ? Depuis de nombreuses années, des études scientifiques s’intéressent aux différences entre hommes et femmes, du point de vue de la mémoire. Certaines affirment que les femmes sont capables de se souvenir de plus de mots que les hommes. Mais une équipe de l’université de Bergen, en Norvège, constate qu’il n’y a "pas eu beaucoup de données pour étayer cette affirmation". Ces chercheurs ont décidé d’y remédier en réalisant leur propre recherche.

Les femmes ont une mémoire des mots légèrement meilleure que les hommes

Pour y parvenir, les scientifiques ont rassemblé les données de différentes études cognitives réalisées sur le sujet. Cette méta-analyse a permis de cumuler les données de plus de 350.000 participants, "ce qui en fait l'une des plus grandes études à ce jour examinant la possibilité d'un avantage féminin" sur cet aspect, précisent les auteurs. Les résultats des différentes études étaient mitigés : certaines suggéraient un avantage féminin en ce qui concerne la mémoire, d’autres d’un avantage masculin. D'autres plus petites études ne trouvaient aucune différence entre les hommes et les femmes. À l’issue de l’analyse, les chercheurs norvégiens sont toutefois parvenus à trouver une différence. "Les femmes sont meilleures, conclut Marco Hirnstein, co-auteur de l’étude, dans un communiqué universitaire. L'avantage féminin est constant à travers le temps et la durée de vie, mais il est également relativement faible."

Pourquoi s’intéresser aux différences de mémoire entre hommes et femmes ?

Pour les auteurs de cette recherche, une telle méta-analyse n’a pas pour seul objectif de s’intéresser aux différences entre hommes et femmes. Le but est aussi médical : ces résultats pourraient "être utiles pour diagnostiquer et traiter des conditions médicales qui diffèrent selon le sexe biologique d'une personne". Par exemple, dans le cas de la démence ou de la maladie d’Alzheimer, la prise en compte du fait que les femmes ont de meilleurs capacités à se souvenir du vocabulaire, pourrait changer la manière d'effectuer le dépistage. Les seuils de diagnostic pourraient être abaissés, pour mieux refléter leurs compétences. "Les hommes, en revanche, pourraient avoir un problème de sur-diagnostic de la maladie d'Alzheimer s'ils sont comparés à des femmes qui sont déjà à un niveau cognitif plus élevé au départ", ajoutent les auteurs.

Des différences hommes - femmes à relativiser

Si les femmes ont un avantage, faible, dans la mémorisation des mots, les chercheurs rappellent que "la plupart des compétences intellectuelles ne montrent aucune différence ou alors minimes dans la performance moyenne entre les hommes et les femmes". "Les femmes excellent dans certaines tâches, tandis que les hommes excellent dans d’autres", conclut Marco Hirnstein.