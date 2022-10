Comment peut-on apprendre une nouvelle langue durant notre sommeil ?

L'ESSENTIEL L'apprentissage lent et implicite que nous effectuons lorsque nous dormons diffère grandement de l'apprentissage rapide et explicite de nos heures d'éveil.

Nous passons près d’un tiers de notre vie endormi, d’après l’Inserm.

On savait que le cerveau est loin d’être inactif pendant le sommeil mais d’après des travaux récents menés par l'École Normale Supérieure (ENS)-Paris Science et Lettres (PSL), et l'AP-HP Hôtel-Dieu, on apprend qu’il est en outre capable d'activer des processus d'apprentissage plus complexes, comme ceux impliqués dans l'acquisition d'une langue étrangère.

Des adultes ont appris le japonais en dormant

Des scientifiques ont conçu un protocole d'apprentissage de la signification de mots japonais pendant le sommeil dont les résultats ont été publiés dans la revue Frontiers in Neuroscience. Ils ont choisi la langue japonaise pour sa structure relativement simple avec un nombre limité d'unités syllabiques possibles, ce qui en fait la langue idéale pour l’expérience, expliquent les auteurs. Par exemple, le mot "neko", qui signifie "chat", comprend deux unités : "ne" et "ko".

Ils ont d'abord présenté aux 22 adultes en bonne santé des paires de sons et d'images pendant qu'ils étaient éveillés, par exemple un chien qui aboie. Puis, pendant que les sujets dormaient, ils leur ont fait écouter le son accompagné du terme correspondant en japonais. Le lendemain matin, les volontaires étaient capables de choisir entre deux images pour trouver le mot correspondant en japonais, racontent les auteurs de l’étude dans The Conversation.

L'apprentissage éveillé reste plus efficace

L’expérience a également révélé ce qui se passe dans notre cerveau pendant le sommeil grâce à l'électrocardiographie (ECG), une technique qui enregistre l'activité électrique à la surface du cerveau. Les chercheurs ont en effet pu prédire quels mots seraient mémorisés au réveil des sujets en se basant sur l’étude des ondes cérébrales, les impulsions électriques qui mesurent l'activité du cerveau et celle des ondes lentes, qui apparaissent lorsque le cerveau est en sommeil profond.

"Les mots mémorisés généraient davantage d'ondes lentes que les mots oubliés. Nos résultats, ainsi qu'une publication récente montrant que les ondes lentes permettaient de prédire quand les sujets mémorisaient la taille relative des objets présentés dans une étude, confirment leur rôle important dans l'apprentissage pendant le sommeil”, expliquent les chercheurs.

Cette expérience a cependant montré des limites : en réalisant le même protocole à l'état de veille avec dix fois moins de répétitions que dans l'expérience durant le sommeil, ils ont constaté que les sujets éveillés apprenaient cinq fois plus efficacement les mots que lorsqu'ils dormaient.