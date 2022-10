Comment l'odeur de la nourriture peut permettre de «voyager dans le temps»

L'ESSENTIEL L'odeur et le goût d'aliments liés à un événement marquant du passé pourrait aider à mieux se remémorer de ses souvenirs.

Les chercheurs ont fabriqué, grâce à l'impression 3D, des répliques sur mesure de l'odeur et du goût d'aliments associés aux souvenirs de chaque participant à l'étude.

Cette technologie pourrait être intéressante à étudier dans le cadre du traitement de la maladie d'Alzheimer.

On connaît bien le phénomène de la "madeleine de Proust", décrit par le narrateur du premier tome d'À la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Un goût, celui d’une madeleine dans le roman, qui nous renvoie brutalement dans le souvenir d’une scène de notre passé, comme si l’on faisait un voyage dans le temps.

Mais le goût n’est pas le seul sens capable de nous faire traverser les années en un instant. L’odorat aurait ce pouvoir également. Pensez par exemple à l’odeur de la pâte à modeler ou des pots de colle qui peuvent vous renvoyer directement dans les salles de classe de votre enfance, ou celle d’un plat qui vous a particulièrement marqué dans le passé.

Le pouvoir du goût et de l'odeur sur la mémoire étudié par les chercheurs

Les chercheurs de l’université de Lancaster au Royaume-Uni ont voulu savoir, à travers leur nouvelle étude, si l’odeur et le goût de la nourriture pouvaient effectivement nous faire revenir à la mémoire de vieux souvenirs enfouis. Leurs résultats ont été publiés dans la revue Human Computer Interaction.

Travaillant avec 12 adultes âgés, ils ont recueilli 72 souvenirs, la moitié impliquant de la nourriture et l'autre moitié sans lien avec de la nourriture. Parmi ces souvenirs alléchants, certains participants ont par exemple cité celui d’un maquereau grillé servi à l’occasion de noces d'or ou celui de fraises mangées à l'hôpital après un accouchement.

Les chercheurs ont travaillé avec les participants pour créer des répliques sur mesure des aliments associés aux souvenirs de chacun. Ces répliques, fabriquées grâce à l'impression 3D, avaient la forme de petites boules de gel comestibles et copiaient parfaitement l’odeur et la saveur de la nourriture originale. Elles étaient ainsi plus faciles à avaler et avaient des saveurs plus intenses, sans avoir besoin d’ingrédients et de préparation particulière.

Mémoire olfactive : "Tout à coup, j'étais de retour sur place"

Après l’exposition à ces répliques, les participants ont été capables de beaucoup mieux raconter leur souvenir, avec plus de précision sur les détails de la scène et les émotions qu’ils avaient ressenties sur le moment. La professeure Corina Sas, qui a mené l’étude, a déclaré dans un communiqué que "l'odeur et les saveurs imprimées en 3D ont incité à la récupération de souvenirs, suscitant des expériences émotionnelles positives, avec des sensations riches et intenses, que les participants ont profondément appréciées".

Dans le compte-rendu de l’étude, les récits des souvenirs se sont en effet nettement enrichis de détails en comparaison à la première évocation avant l'expérience. Un participant déclare même, à propos d’un souvenir de rosbif rappelé par la réplique fabriquée par les chercheurs, qu’il a "été ramené 25 ans en arrière d'un seul bond”. "Je pouvais me mettre à table dans la pièce... Tout à coup, j'étais de retour sur place", ajoute-t-il. Ce dernier est bluffé par l’efficacité du phénomène : "Cela déclenche simplement quelques sensations en plus. Et pourtant lorsque vous le goûtez, vous vous voyez là-bas à nouveau."

Maladie d'Alzheimer : reconstruire les souvenirs par l'odeur et le goût ?

Cette technologie pourrait avoir son importance dans le traitement de la démence. Une femme, dont la mère a participé à l’expérience alors qu’elle était atteinte de la maladie d'Alzheimer, a déclaré que "dès qu'elle sentait et goûtait la nourriture, elle disait quelque chose comme : 'Oh, c'est comme de la nourriture de la vieille époque. Ça me renvoie dans le temps'. Elle sentait que c'était quelque chose qu'elle avait vécu il y a longtemps."

Un autre participant a d’ailleurs suggéré de créer un album de souvenirs liés à la nourriture pour permettre aux personnes atteintes de démence de reconstruire leurs souvenirs d’événements passés.